Пропавшую девочку нашли в Улытауской области

Девочка. Иллюстративное фото: pixabay.com

Накануне, 1 марта, в полицию Жезказгана обратилась 36-летняя горожанка, заявившая о пропаже своей дочери. Полицейским удалось найти девочку, передает новостной Telegram-канал МВД РК.

Как рассказала женщина, утром ее несовершеннолетняя дочь ушла в колледж, но после занятий домой так и не вернулась.

Самостоятельные поиски девочки результатов не дали.

В итоге на поиск подростка был поднят гарнизон города. Оперативно разосланы ориентировки с описанием и проверены все места скопления молодежи.

Полицейским удалось найти девочку за полтора часа. С ней провели беседу и вернули ее родителям.

На портале "Электронного правительства" указано, что если речь идет о пропаже ребенка, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

Правоохранители обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения несовершеннолетнего.

Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь через три дня с момента исчезновения человека.

В то же время надо начать проводить собственное мини-расследование - обзванивать друзей, проверить места, где бывал пропавший, проехать его маршрутом и т.п.

Важно, чтобы именно сотрудники полиции координировали поисковую операцию.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011408-propavshuyu-devochku-nashli-v-ulytauskoy-oblasti/