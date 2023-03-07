Участников ЧВК "Редан" намерены ставить на учет в Казахстане

Участники "ЧВК "Редан". Фото: t.me/ENews112

Глава Министерства просвещения РК Гани Бейсембаев в кулуарах кабмина прокомментировал ситуацию вокруг так называемой ЧВК "Редан", передает корреспондент NUR.KZ.

Гани Бейсембаев сообщил, что после информации о задержании участников так называемой ЧВК "Редан" в школах разных городов Казахстана, среди старшеклассников и в колледжах, были проведены разъяснительные работы и усилены внешкольные мероприятия.

"Мы информируем детей, будем знакомить в данном направлении, какие есть моменты, информировать детей, чтобы держаться именно от этой ситуации, защищать себя. Издан приказ по учету детей – там расписан весь алгоритм и, естественно, таких детей, проявляющих такие характеры, будут ставить на учет", – заявил министр.

Он также отметил, что поручено провести разъяснительную работу среди родителей, чтобы школа не оставалась одна с данной проблемой, чтобы и родительское сообщество совместно защищало детей от данного движения.

Ранее сообщалось, что в Казнете появилась информация о повсеместном задержании подростков в разных городах Казахстана. По некоторым данным, задерживают участников так называемой ЧВК "Редан".

По информации URA.RU, "ЧВК "Редан" является молодежной субкультурой, участники которой вдохновились мангой и аниме (японские комиксы и мультфильмы – прим. ред.) Hunter x Hunter. Подростки, состоящие в этой группировке, носят длинные черные волосы и клетчатые штаны. На их одежде изображен паук с цифрой 4, которая в японском языке созвучна со словом смерть. Уточняется, что в аниме и манге фигурирует преступная банда "Пауки".

Как пишет издание, в "ЧВК "Редан" состоят преимущественно подростки, самым младшим из них, как правило, по 15 лет.

По данным некоторых СМИ, "Редан" выступает против футбольных фанатов, скинхедов и мигрантов. Заявляется, что участники движения находят свою цель и устраивают массовые драки в торговых центрах.

Почему они назвались "ЧВК"

Как пишет Deutsche Welle, название сообщества у многих сразу вызывает ассоциации с ЧВК "Вагнер" (неофициальная военная организация в России – прим. ред.), что лишь усилило ажиотаж вокруг этой подростковой субкультуры. Зачем "Редан" добавил к своему названию аббревиатуру "ЧВК", достоверно выяснить практически невозможно.

Из-за того, что популярность сообщества резко выросла, в Сети появилось множество дезинформирующих пабликов. Первое сообщество под названием "ЧВК "Редан", и в итоге набравшее 190 тыс. участников, появилось в соцсети "ВКонтакте" в сентябре 2022 года, а уже 28 февраля 2023 года Роскомнадзор его заблокировал.

Отследить, кто вообще первым использовал название "Редан" для активности в Сети, тоже невозможно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2012051-uchastnikov-chvk-redan-namereny-stavit-na-uchet-v-kazahstane/