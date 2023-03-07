Слухи о задержании участников "ЧВК "Редан" в Казахстане прокомментировали в полиции

Участники "ЧВК "Редан". Фото: t.me/bazabazon

В Казнете появилась информация о повсеместном задержании подростков в разных городах Казахстана. По некоторым данным, задерживают участников так называемой ЧВК "Редан".

Изначально информация появилась в костанайских пабликах и мессенджерах.

Как пишет Top-news.kz, в рассылке говорилось, что лидеры движения "ЧВК "Редан" планируют собраться в нескольких ТРЦ. Отмечалось, что из-за планируемого собрания полиция перешла на усиленный режим. Авторы рассылки призывали родителей не отпускать детей на улицу.

Позже изданию дали комментарий о произошедшем в полиции.

"При мониторинге соцсетей был установлен Telegram-чат, в котором общались несовершеннолетние. Там звучали отдельные призывы к сбору.

В настоящее время обстановка стабильная. Полиция работает, обеспечивая правопорядок в общественных местах и на улицах. Поводов для беспокойства нет", – заявили в ДП Костанайской области.

Позже подобная информация появилась и в алматинских пабликах. Здесь даже сообщалось о массовых задержаниях участников организации.

Однако в Департаменте полиции Алматы корреспонденту NUR.KZ опровергли сообщения о задержаниях.

"Информация о повсеместном задержании подростков в Алматы не соответствует действительности. Для обеспечения правопорядка и недопущения противоправных действий в минувшие выходные силами ювенальной полиции города были проведены профилактические мероприятия", – говорится в сообщении правоохранителей.

Однако в департаменте подтвердили, что подростки действительно пытались устроить массовые сборы.

"4 марта в 17:30 на пульт 102 поступило сообщение о сборе молодежи у ТРЦ в Бостандыкском районе Алматы. С подростками проведена профилактическая беседа о недопустимости нарушения законности.

В результате принятых мер каких либо правонарушений со стороны несовершеннолетних и в отношении них не допущено", – добавили в ДП.

С чего все началось

Как сообщает РИА Новости, в конце февраля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и еще нескольких городах России было задержано более 300 школьников – из-за массовых драк в торговых центрах и метро. Началось все с инцидента в московском ТРЦ "Авиапарк".

По данным издания, 19 февраля группа подростков проводила время в фудкорте ТРЦ. Подростки были одеты в клетчатые брюки черные кофты, на некоторых из которых изображен паук из аниме "Hunter x Hunter". За соседним столом сидела компания их ровесников.

На ролике, попавшем в Сеть, видно, как один из них, в спортивном костюме, приблизился к "анимешникам" и сказал: "Пошли на улицу!". По словам очевидцев, с которыми поговорили корреспонденты издания, подросток сыпал оскорблениями, а когда понял, что с ним никто не пойдет, пригрозил силой.

Охранник, стоявший неподалеку, оттеснил агрессивного молодого человека в сторону. В тот же момент другой "спортсмен" с разбегу ударил одного из фанатов манги по лицу. Вокруг дерущихся собралась толпа зевак. Школьников разняли проходившие мимо мужчины.

В комментариях под новостями любителей аниме окрестили "пауками" и "редановцами" – от названия фигурирующей во вселенной аниме организации "Геней Редан". Ее эмблемы – паук и цифра четыре.

Крупнейший паблик, объединяющий фанатов "Hunter x Hunter" во "ВКонтакте", в шутку изменил название на "ЧВК "Редан" (ЧВК – частная военная компания – прим. ред.). На стене появились картинки, иллюстрирующие противостояние "пауков" с представителями других субкультур. Однако многие восприняли эту иронию вполне серьезно. Подписчики все чаще стали выступать не только за самозащиту, но и за контратаку.

В группах публиковали множество роликов, где "редановцы" дерутся с так называемыми оффниками (околофутбольными фанатами). Масла в огонь подливали чаты в Telegram. Там распространяли видеозаписи, на которых школьников с челкой и в одежде с пауком унижают из-за внешнего вида.

Что пишут СМИ о "ЧВК "Редан"

РИА URA называет "ЧВК "Редан" молодежной субкультурой, участники которой вдохновились мангой и аниме (японские комиксы и мультфильмы – прим. ред.) "Hunter x Hunter". Подростки, состоящие в этой группировке, носят длинные черные волосы и клетчатые штаны. На их одежде изображен паук с цифрой 4, которая в японском языке созвучна со словом смерть. Уточняется, что в аниме и манге фигурирует преступная банда "Пауки".

Участники "ЧВК "Редан". Фото: t.me/ENews112

По данным издания, в "ЧВК "Редан" состоят преимущественно подростки, самым младшим из них, как правило, по 15 лет.

У субкультуры есть несколько сообществ в соцсети "ВКонтакте". Самая крупная насчитывает порядка 193 тысяч подписчиков.

По данным некоторых СМИ, "Редан" выступает против футбольных фанатов, скинхедов и мигрантов. Заявляется, что участники движения находят свою цель и устраивают массовые драки в торговых центрах.

Портал It`s My City сообщает, что основная часть групп, посвященных "ЧВК "Редан", появилась уже после того, как СМИ стали писать о задержаниях подростков в Москве и Санкт-Петербурге. Большинство тематических пабликов во "ВКонтакте", чатов и каналов в Telegram были созданы после 20 февраля.

Изначально несуществующей субкультуре помогли "оформиться" публикации в СМИ и соцсетях, а также чрезмерное внимание к молодым людям в торговых центрах со стороны полиции.

К слову, сами "редановцы" заявили, что они выступают против насилия, пропаганды и нацизма. Один из представителей "Редан" обратился к главе комитета Госдумы по молодежной политике Артему Метелеву и попросил не вносить организацию в список запрещенных, пишет РИА Новости.

В сообщении, отправленном депутату, отмечается, что "редановцев" объединяет любовь к японской и советской анимации, они выступают против пропаганды насилия, разврата, нацизма "и других антисоциальных явлений". Депутата просят "не запрещать и не вносить участников движения в список запрещенных".

"Я бы, на самом деле, не воспринимал это сообщество как что-то экстремистское, как что-то, с чем нужно бороться. Мне кажется, этих ребят нужно вовлечь в позитив, либо, раз они назвали себя "ЧВК", а это означает "частная военная компания", – предложить Евгению Пригожину взять шефство над этим движением и пригласить их добровольцами на фронт. Либо вовлечь этих ребят в работу военно-патриотических клубов, потому что у них есть физическая сила, которую они хотят применить", – заявил Метелев.

Участники "ЧВК "Редан". Фото: t.me/ENews112

Почему они назвались "ЧВК"

Название сообщества у многих сразу вызывает ассоциации с ЧВК "Вагнер" (неофициальная военная организация в России – прим. ред.), что лишь усилило ажиотаж вокруг этой подростковой субкультуры. Зачем "Редан" добавил к своему названию аббревиатуру "ЧВК", достоверно выяснить практически невозможно, пишет Deutsche Welle.

Из-за того, что популярность сообщества резко выросла, в Сети появилось множество дезинформирующих пабликов. Первое сообщество под названием "ЧВК "Редан", и в итоге набравшее 190 тысяч участников, появилось в соцсети "ВКонтакте" в сентябре 2022 года, а уже 28 февраля 2023-го Роскомнадзор его заблокировал.

Отследить, кто вообще первым использовал название "Редан" для активности в Сети, тоже невозможно.

В каких еще странах есть участники "ЧВК "Редан"

Новости о "ЧВК "Редан" появились не только в российских СМИ.

Как пишет EADaily, в конце февраля МВД Беларуси сообщило о задержании 200 человек, связанных с "ЧВК Редан". По данным белорусских правоохранителей, в Гомеле у ТРЦ при попытке проведения незаконного массового мероприятия были задержаны участники "Редана". Подросткам до 16 лет сделали предупреждения, а тем, кто старше 18 лет, грозит адмответственность.

"Устанавливаются лица, причастные к организации незаконной массовой акции. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела", – отметили в белорусском МВД.

Главное управление внутренних дел Ташкента, Узбекистан, опубликовало на своем сайте обращение к родителям из-за "ЧВК "Редан". В ГУВД заявили, что в России, Украине и Беларуси фиксируются массовые драки, участниками которых якобы становятся последователи ответвления субкультуры "Редан".

"Будьте внимательны к увлечениям вашего ребенка, проявляйте живой дружеский интерес к его хобби, поддерживаемой субкультуре и особенно неизвестным лицам, с которыми дети общаются в сети на почве общих интересов.

В увлечении аниме и мангой нет ничего плохого, но стоит убедиться в том, что на почве увлечения ребенок не подпадет под дурное влияние неизвестных лиц, сумеет отделить виртуальность от реальности, не последует за сомнительными призывами и лозунгами", – призвали узбекистанские правоохранители.

Между тем "Медиазона" сообщает, что 5 марта в Ташкенте было задержано 50 сторонников "ЧВК "Редан", большинство из которых – несовершеннолетние. В ГУВД заявили, что с участниками инцидента и их родителями провели беседы.

Агентство "УНИАН" пишет, что с 27 февраля в разных регионах Украины состоялось более 40 собраний молодежи, приверженной движению ЧВК "Редан". Они также пытались собраться возле одного из ТРЦ в Киеве, но это быстро пресекла полиция – более 10 участников забрали на разговор.

Главный инспектор Управления ювенальной превенции Национальной полиции Украины Роксолана Семирякова считает, что основная цель "ЧВК "Редан" в Украине – провокация массовых собраний для дальнейшего физического противостояния, то есть для дестабилизации внутренней ситуации в стране. Семирякова видит в этом российский след, ведь 22 февраля такие собрания были в РФ.

"Именно после этого российские спецслужбы начали использовать эту ситуацию как определенную модель для провокаций и беспорядков внутри нашей страны для дестабилизации с привлечением детей", — заявила Семирякова.

Сейчас полиция проводит пояснительные мероприятия в украинских учебных заведениях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011999-sluhi-o-zaderzhanii-uchastnikov-chvk-redan-v-kazahstane-prokommentirovali-v-politsii/