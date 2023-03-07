Опрос NUR.KZ: как часто вы используете такси?

Такси. Иллюстративное фото: pixabay.com

Такси - один из любимых казахстанцами видов транспорта. Частенько его предпочитают автобусам и даже собственной машине, однако стоимость перевозок не всегда радует жителей страны, передает NUR.KZ.

Между тем, как считают аналитики, несмотря на рост цен, по мировым меркам Казахстан по-прежнему является страной с дешевым такси. Однако они же отмечают, что стоимость проезда в такси выросла в Казахстане. Причем Алматы оказался далеко не на самом первом месте - там рост составил всего 4%.

Однако алматинцы жалуются не только на цены, но и самих водителей такси. По их мнению, таксисты создают пробки, а аким города согласен с жителями, уверяя, что извозчики в погоне за заработком "нарушают все, что можно нарушить".

Тем не менее такси продолжают быть популярным видом перевозок. А потому мы решили спросить у наших читателей: как часто вы пользуетесь услугами такси?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011993-opros-nurkz-kak-chasto-vy-ispolzuete-taksi/