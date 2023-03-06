Многодетным матерям выплатят по 8 тыс. тенге к 8 марта в Астане

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Около 30 тыс. многодетных матерей, семей, в том числе малообеспеченные жители столицы получат единовременную социальную выплату в честь Международного женского дня, передает официальный сайт акимата Астаны.

"Согласно решению маслихата города Астаны в честь Международного женского дня будет оказана единовременная социальная помощь около 30 тысячам многодетным семьям, многодетным матерям, в том числе малообеспеченным в размере 2,5 МРП (8 625 тенге), зарегистрированным и постоянно проживающим в столице", – говорится в сообщении.

Отмечается, что выплата производится на основании списков филиала по Астане "Межведомственный расчетный центр социальных выплат", некоммерческого акционерного общества "Правительство для граждан".

Ранее мы писали, что с нового года в стране в полную силу начала действовать Цифровая карта семьи – система, которая способна автоматически определять казахстанцев, которым полагаются какие-либо пособия и социальные выплаты.

На данный момент через нее гражданам могут быть назначены 9 видов пособий и соцвыплат:

государственные пособия:

родителю или опекуну, воспитывающему ребенка с инвалидностью;

по инвалидности;

многодетным семьям;

многодетным матерям,

награжденным подвесками "Күміс алқа" или "Алтын алқа";

адресная социальная помощь;

социальные выплаты:

на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;

на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком;

на случай потери работы; по потере кормильца.

Таким образом Цифровая карта семьи с начала 2023 года определила более 43 тыс. граждан, которые могут быть получателями этих выплат, и направила им SMS-сообщения для проактивного предоставления государственных услуг.

При этом система может прислать SMS-сообщения только с номера 1414 и только тем получателям, чьи номера зарегистрированы в Базе мобильных граждан. Если номера нет в системе, то и пособия проактивно оформить невозможно.

Однако это не лишает права на них. Пособия и соцвыплаты, даже проигнорировав или не получив такое сообщение, можно оформить самостоятельно в Центре обслуживания населения или через портал Электронного правительства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011972-mnogodetnym-materyam-vyplatyat-po-8-tys-tenge-k-8-marta-v-astane/