Многодетным матерям выплатят по 8 тыс. тенге к 8 марта в Астане
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Около 30 тыс. многодетных матерей, семей, в том числе малообеспеченные жители столицы получат единовременную социальную выплату в честь Международного женского дня, передает официальный сайт акимата Астаны.
"Согласно решению маслихата города Астаны в честь Международного женского дня будет оказана единовременная социальная помощь около 30 тысячам многодетным семьям, многодетным матерям, в том числе малообеспеченным в размере 2,5 МРП (8 625 тенге), зарегистрированным и постоянно проживающим в столице", – говорится в сообщении.
Отмечается, что выплата производится на основании списков филиала по Астане "Межведомственный расчетный центр социальных выплат", некоммерческого акционерного общества "Правительство для граждан".
Ранее мы писали, что с нового года в стране в полную силу начала действовать Цифровая карта семьи – система, которая способна автоматически определять казахстанцев, которым полагаются какие-либо пособия и социальные выплаты.
На данный момент через нее гражданам могут быть назначены 9 видов пособий и соцвыплат:
- государственные пособия:
- родителю или опекуну, воспитывающему ребенка с инвалидностью;
- по инвалидности;
- многодетным семьям;
- многодетным матерям,
- награжденным подвесками "Күміс алқа" или "Алтын алқа";
- адресная социальная помощь;
социальные выплаты:
- на случай потери дохода в связи с беременностью и родами;
- на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком;
- на случай потери работы; по потере кормильца.
Таким образом Цифровая карта семьи с начала 2023 года определила более 43 тыс. граждан, которые могут быть получателями этих выплат, и направила им SMS-сообщения для проактивного предоставления государственных услуг.
При этом система может прислать SMS-сообщения только с номера 1414 и только тем получателям, чьи номера зарегистрированы в Базе мобильных граждан. Если номера нет в системе, то и пособия проактивно оформить невозможно.
Однако это не лишает права на них. Пособия и соцвыплаты, даже проигнорировав или не получив такое сообщение, можно оформить самостоятельно в Центре обслуживания населения или через портал Электронного правительства.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011972-mnogodetnym-materyam-vyplatyat-po-8-tys-tenge-k-8-marta-v-astane/