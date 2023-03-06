"Девушки любят": как живет самый высокий житель Абайской области (видео)

Станислав Вишняков. Кадр из видео: телеканал "Хабар 24"

В Кокпектинском районе Абайской области живет самый высокий ее житель – рост 47-летнего мужчины составляет 202 сантиметра и помогает ему как в быту, так и в работе, передает "Хабар 24".

Станислав Вишняков почти 25 лет работает машинистом насосной станции. По словам его коллег, иметь на работе такого высокого сотрудника очень удобно: мужчина может дотянуться до чего угодно.

Но есть и свои минусы: спецодежду таких больших размеров не шьют, да и обувь 47 размера тяжело найти.

"У нас был даже случай, когда мы указали размер (одежды для Станислава, которую нужно сшить – прим. ред.), и они сказали, что такого нет. Я сам лично сфотографировал, видео сделал. Да нам не поверили просто.

Очень ответственный человек. Работает человек на совесть. Никаких проблем нет", – рассказал коллега Вишнякова Руслан Закиров.

Как говорится в сюжете, Вишняков активно начал расти с подросткового возраста. Ближе к окончанию школы он вырос до 197 сантиметров. В 37 лет мужчина достиг своего пика – 2 метров и 8 сантиметров. Однако с годами стал ниже. Теперь его рост остановился на отметке 2 метров 2 сантиметров.

Самый высокий житель Абайской области отметил, что эти гены передались ему от прадеда.

"Высокий рост – это всегда красиво, девушки любят, женщины. Но я не имею ничего против невысоких людей. Потому что сам такой, мне нравится быть таким. Когда приезжаю в город, в Усть-Каменогорск, в Семипалатинск, интересуются сразу: "А какой у вас рост?" – поделился Вишняков.

В свободное время мужчина занимается спортом. У него есть супруга и двое детей, которые также переняли особенный ген отца.

Ранее мы писали, что самый высокий солдат служил в Жамбылской области в 2021 году. На момент военной службы 21-летний Асет Абулгапаров имел рост в почти два метра.

А в декабре того же года житель Турции Султан Кесен, известный как самый высокий человек на планете, решил жениться на россиянке и для этого даже приехал в Москву.

Между тем, самым высоким человеком в Казахстане является житель Шымкента Калдыбай Атажанов. Его рост составляет 2 метра 14 сантиметров.

Добавим, что, согласно информации на сайте службы Национальной медицинской библиотеки (NLM) США MedlinePlus, гигантизм – это аномальный рост из-за избытка гормона роста (GH) в детстве.

Гигантизм встречается очень редко. Наиболее распространенной причиной чрезмерного выброса гормона роста является нераковая (доброкачественная) опухоль гипофиза. Другие причины включают в себя:

генетическое заболевание, влияющее на цвет кожи (пигментацию) и вызывающее доброкачественные опухоли кожи, сердца и эндокринной (гормональной) системы (комплекс Карни);

генетическое заболевание, поражающее кости и пигментацию кожи (синдром МакКьюна-Олбрайта);

генетическое заболевание, при котором одна или несколько эндокринных желез гиперактивны или образуют опухоль (множественная эндокринная неоплазия 1 или 4 типа);

генетическое заболевание, при котором образуются опухоли гипофиза;

заболевание, при котором опухоли образуются на нервах головного и спинного мозга (нейрофиброматоз).

Если избыток гормона роста возникает после прекращения нормального роста костей (конец полового созревания), это состояние известно как акромегалия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011829-devushki-lyubyat-kak-zhivet-samyy-vysokiy-zhitel-abayskoy-oblasti-video/