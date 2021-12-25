Самый высокий человек в мире приехал в Россию, чтобы найти там невесту

Султан Кесен. Фото: instagram.com/sultankosen47

Житель Турции Султан Кесен, известный как самый высокий человек на планете, решил жениться на россиянке и для этого приехал в Москву, передает корреспондент NUR.KZ.

Кесен по приезде в Россию стал гостем ток-шоу "Пусть говорят", выпуск с его участием был опубликован на официальном YouTube-канале телепередачи.

Там он рассказал о своих представлениях касательно российских женщин и объяснил, почему хочет найти жену именно в этой стране.

Рост мужчины, по официальным данным, составляет 2,51 метра, длина стопы - 36 сантиметров. Султан официально занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый высокий человек в мире.

По словам турецкого гостя, ранее он развелся со своей первой женой. Кесен упомянул, что они не смогли ужиться вместе, что и стало причиной их расставания.

В эфире телепередачи 38-летний гигант поделился, что не раз слышал о красоте и широте души российских девушек. Мужчина признался, что мечтает о крепкой семье и двух детях - мальчике и девочке.

Жених добавил, что хотел бы увезти будущую супругу в Турцию. Кесен описал, что живет далеко от моря, но "в историческом месте" в юго-восточной части страны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/1947914-samyy-vysokiy-chelovek-v-mire-priehal-v-rossiyu-chtoby-nayti-tam-nevestu/