20 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана в субботу

Весна. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 4 марта, в Алматы и Шымкенте ожидается теплая и солнечная погода. Тем не менее для жителей столицы объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Астане сегодня осадков не ожидается. Днем температура воздуха будет находиться на уровне -4…-6 градусов, а ночью – опустится до -10…-12 градусов. Отметим, что сегодня в столице объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра – в целом его скорость составит 9-14 м/с, но временами порывы могут достигать 15-20 м/с.

В Алматы прогнозируется теплый и солнечный день. Столбики термометров покажут 12…14 градусов тепла днем и +3…+5 градусов – ночью. При этом погода в южной столице обещает быть практически безветренной – 0-5 м/с.

В Шымкенте день также пройдет без осадков. Более того, днем температура здесь поднимется до +18…+20 градусов, а ночью будет находиться на уровне +7…+9 градусов. Скорость ветра в мегаполисе составит 5-10 м/с.

Добавим, что штормовое предупреждение на сегодня было объявлено не только в столице, но и в некоторых других регионах Казахстана.

О непогоде предупредили жителей ВКО, Абайской области, Актюбинской области, Северо-Казахстанской, Акмолинской, Павлодарской и Костанайской областей, а также ЗКО. Здесь ожидаются гололед, метели и сильный ветер.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий. Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Так, находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;

держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011732-20-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-subbotu/