Резкое потепление пообещали в выходные в Казахстане

Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Осадки пообещали на большей части Казахстана синоптики в выходные, также в некоторых регионах ожидается повышение температуры, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

4-6 марта атмосферными процессами на большей части территории Казахстана будет управлять обширный северо-западный циклон с активными фронтальными разделами.

Все это станет причиной облачной погоды.

Циклон начнет смещаться с запада на восток, его смещение будут сопровождать осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, порывистый ветер, в северных регионах с метелью.

В то же самое время в южной половине республики ожидаются дожди, в горных районах ливни с грозами.

Синоптики пообещали, что температурный режим будет контрастным:

на западе страны температура воздуха - ночью 0...-10 градусов, днем 0...+11;

на юго-западе ночью - -5...+ 3 градуса, днем +7...+15;

повышение на северо-западе, севере республики ночью - от -5...-15 до 0...-8 градусов, днем - от 0...-8 до -5...+3 градусов;

в центре и на востоке от -7...-20 до 0...-12 градусов, днем от -2...-12 до -5...+5 градусов;

на юге, юго-востоке ночью основной фон - -5...+ 2 градуса, днем повышение от +5...+15 до +15...+24 градусов.

В некоторых регионах Казахстана все еще сохраняются гололедные явления, в связи с этим отметим, что на официальном сайте Электронного правительства опубликованы рекомендации, как уберечь себя от травм при гололеде.

Что делать при гололеде:

Одеться по погоде, обувь без каблуков или на низком широком каблуке. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).

Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.

Правильно выбирать маршрут: чтобы меньше льда и снега (небольшой слой снега на льду очень опасен).

Обходить места, покрытые льдом. Если невозможно, идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли.

При движении не стоит торопиться (например, догонять отходящий автобус).

Двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться о стену. Снег и лед с крыш, тоже, как правило, падает у стен зданий.

При переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Если вы поскользнулись, постарайтесь удержать равновесие, балансируя руками. Чтобы избежать серьезных травм, нужно научиться группироваться при падении, присядьте, чтобы снизить высоту падения. Во избежание удара головой о землю напрягите мышцы шеи.

Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям). Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011644-hezkoe-poteplenie-poobeschali-v-vyhodnye-v-kazahstane/