Резкое потепление пообещали в выходные в Казахстане
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Осадки пообещали на большей части Казахстана синоптики в выходные, также в некоторых регионах ожидается повышение температуры, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".
4-6 марта атмосферными процессами на большей части территории Казахстана будет управлять обширный северо-западный циклон с активными фронтальными разделами.
Все это станет причиной облачной погоды.
Циклон начнет смещаться с запада на восток, его смещение будут сопровождать осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, порывистый ветер, в северных регионах с метелью.
В то же самое время в южной половине республики ожидаются дожди, в горных районах ливни с грозами.
Синоптики пообещали, что температурный режим будет контрастным:
- на западе страны температура воздуха - ночью 0...-10 градусов, днем 0...+11;
- на юго-западе ночью - -5...+ 3 градуса, днем +7...+15;
- повышение на северо-западе, севере республики ночью - от -5...-15 до 0...-8 градусов, днем - от 0...-8 до -5...+3 градусов;
- в центре и на востоке от -7...-20 до 0...-12 градусов, днем от -2...-12 до -5...+5 градусов;
- на юге, юго-востоке ночью основной фон - -5...+ 2 градуса, днем повышение от +5...+15 до +15...+24 градусов.
В некоторых регионах Казахстана все еще сохраняются гололедные явления, в связи с этим отметим, что на официальном сайте Электронного правительства опубликованы рекомендации, как уберечь себя от травм при гололеде.
Что делать при гололеде:
- Одеться по погоде, обувь без каблуков или на низком широком каблуке. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).
- Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.
- Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами.
- Правильно выбирать маршрут: чтобы меньше льда и снега (небольшой слой снега на льду очень опасен).
- Обходить места, покрытые льдом. Если невозможно, идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли.
- При движении не стоит торопиться (например, догонять отходящий автобус).
- Двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться о стену. Снег и лед с крыш, тоже, как правило, падает у стен зданий.
- При переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.
- Если вы поскользнулись, постарайтесь удержать равновесие, балансируя руками. Чтобы избежать серьезных травм, нужно научиться группироваться при падении, присядьте, чтобы снизить высоту падения. Во избежание удара головой о землю напрягите мышцы шеи.
- Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям). Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011644-hezkoe-poteplenie-poobeschali-v-vyhodnye-v-kazahstane/