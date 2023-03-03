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Резкое потепление пообещали в выходные в Казахстане

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Дождь капает по лужам
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Осадки пообещали на большей части Казахстана синоптики в выходные, также в некоторых регионах ожидается повышение температуры, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

4-6 марта атмосферными процессами на большей части территории Казахстана будет управлять обширный северо-западный циклон с активными фронтальными разделами.

Все это станет причиной облачной погоды.

Циклон начнет смещаться с запада на восток, его смещение будут сопровождать осадки в виде дождя и снега, гололедные явления, порывистый ветер, в северных регионах с метелью.

В то же самое время в южной половине республики ожидаются дожди, в горных районах ливни с грозами.

Синоптики пообещали, что температурный режим будет контрастным:

  • на западе страны температура воздуха - ночью 0...-10 градусов, днем 0...+11;
  • на юго-западе ночью - -5...+ 3 градуса, днем +7...+15;
  • повышение на северо-западе, севере республики ночью - от -5...-15 до 0...-8 градусов, днем - от 0...-8 до -5...+3 градусов;
  • в центре и на востоке от -7...-20 до 0...-12 градусов, днем от -2...-12 до -5...+5 градусов;
  • на юге, юго-востоке ночью основной фон - -5...+ 2 градуса, днем повышение от +5...+15 до +15...+24 градусов.

В некоторых регионах Казахстана все еще сохраняются гололедные явления, в связи с этим отметим, что на официальном сайте Электронного правительства опубликованы рекомендации, как уберечь себя от травм при гололеде.

Что делать при гололеде:

  • Одеться по погоде, обувь без каблуков или на низком широком каблуке. Подготовьте малоскользящую обувь, прикрепите на каблуки металлические набойки или поролон, а на сухую подошву наклейте лейкопластырь или изоляционную ленту, можете натереть подошвы песком (наждачной бумагой).
  • Передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны.
  • Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами. 
  • Правильно выбирать маршрут: чтобы меньше льда и снега (небольшой слой снега на льду очень опасен).
  • Обходить места, покрытые льдом. Если невозможно, идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли.
  • При движении не стоит торопиться (например, догонять отходящий автобус).
  • Двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться о стену. Снег и лед с крыш, тоже, как правило, падает у стен зданий.
  • При переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.
  • Если вы поскользнулись, постарайтесь удержать равновесие, балансируя руками. Чтобы избежать серьезных травм, нужно научиться группироваться при падении, присядьте, чтобы снизить высоту падения. Во избежание удара головой о землю напрягите мышцы шеи.
  • Гололед зачастую сопровождается обледенением. В этом случае особое внимание обращайте на провода линий электропередач, контактных сетей электротранспорта. Нельзя подходить к оборванным проводам и раскачивающимся предметам (деревьям). Если Вы увидели оборванные провода, сообщите администрации населенного пункта о месте обрыва.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011644-hezkoe-poteplenie-poobeschali-v-vyhodnye-v-kazahstane/

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