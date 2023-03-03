Главу Актау оштрафовали на 172 тыс. тенге: причину назвали в акимате

Ербол Избергенов. Фото: акимат Актау

Акима Актау Ербола Избергенова оштрафовали на 172,5 тыс. тенге. В пресс-службе городского акимата корреспонденту NUR.KZ прокомментировали вынесенное судом решение.

Как уточнили в пресс-службе акимата, поводом для наложения денежного взыскания судом послужило непринятие акиматом Актау решения об изменении целевого назначения земельного участка №7, расположенного в 9 микрорайоне на "строительство жилого комплекса".

"Решением суда от 12 сентября 2022 года исковое требование ТОО "Каспий Кетік Құрылыс" об обязывании акима изменить целевое назначение вышеуказанного земельного участка на "строительство жилого комплекса" удовлетворено в полном объеме", - добавили в акимате.

Также в ведомстве пояснили, что 19 октября 2020 года АО "Социально-предпринимательская Корпорация Каспий" на основании договора о передаче в доверительное управление (с правом последующего выкупа) передал ТОО "Каспий Кетік Құрылыс" в данный земельный участок.

​Акимат учел, что в случае точечного строительства жилого комплекса, возрастет нагрузка на инженерные сети.

Также в ведомстве сообщили, что в случае возведения жилого комплекса, возникнут проблемы по организации инфраструктуры.

Также в пресс-службе отметили, что акиматом города было принято во внимание мнение жителей 9 микрорайона, выступающих против возведения жилого комплекса.

Несколько дней назад на официальном сайте областного суда сообщили, что суд признал незаконным отказ ответчика (акима) в изменении целевого назначения земельного участка и обязал главу города принять решение об изменении целевого назначения земельного участка, то есть принять благоприятный административный акт в пользу ТОО в течение одного месяца.

Однако решение суда не было исполнено в указанный судом срок, говорится на сайте.

"Согласно требованиям административного кодекса, исполнение судебных решений находится под контролем суда и уклонение от их исполнения влечет денежное взыскание в размере 50 МРП. В этой связи судом было вынесено определение о наложении денежного взыскания лично на акима города Актау в размере 50 МРП, что составляет 172 500 тенге", - говорилось в сообщении.

Отметим, что Ербол Избергенов стал акимом Актау в октябре 2022 года. До этого, согласно официальному сайту акимата города, он был директором региональной палаты предпринимателей "Атамекен". Также в свое время занимал должности замакима Мунайлинского района Мангистауской области, акима сельского округа Кызыл тобе, главы Управления строительства Мангистауской области.

Напомним, на днях Антикор сообщил, что был установлен факт необоснованной передачи акиматом Актау 21 земельного участка, предназначенного для развития туризма, на побережье Каспия в аренду. Данный факт произошел в 2021 году.

А минувшим летом антимонопольщики заинтересовались передачей новых автобусов акиматом Актау и СПК только что появившейся компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011656-akima-aktau-oshtrafovali-na-172-tys-tenge-prichinu-nazvali-v-akimate/