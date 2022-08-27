Антимонопольщики заинтересовались передачей новых автобусов акиматом Актау и СПК новой компании

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Антиконкурентное соглашение между акиматом города Актау, АО "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий" и перевозчиком выявили сотрудники антимонопольного ведомства Мангистауской области, сообщается на официальном сайте АЗРК РК.

Как пояснили в ведомстве, для реализации проекта "Обновление автобусного парка города Актау", СПК запланирована закупка 18 автобусов, которые должны были распределяться между перевозчиками.

"Однако акиматом и СПК данные автобусы были переданы ТОО "Каспий авто парк", который зарегистрирован в качестве юридического лица за 15 дней до приема автобусов. Более того, акимат города в течение одного дня выдает ТОО "Каспий Авто Парк" временное разрешения на обслуживание маршрутов, хотя на момент подачи заявки автобусы не имелись в наличии ТОО", - говорится в сообщении антимонопольного ведомства.

В АЗРК подчеркнули, что предприниматель, получая господдержку в виде субсидий от акимата города, не вносил лизинговые платежи, на которые были приобретены автобусы, в связи с чем образовалось немалая задолженность перед СПК, и продолжал обслуживать социально-значимые маршруты.

Кроме того, лизингодателем в лице СПК не приняты соответствующие меры (лизингополучатель, в случае нарушения обязательств, выплачивает неустойку), из-за чего СПК в убыток себе оплачивает заем лизингополучателя.

В АЗРК пришли к мнению, что со стороны акимата города Актау и АО "СПК "Каспий" ущемлены права других потенциальных перевозчиков, которые имеют опыт в этой области до 20 лет.

"На основании этого антимонопольным ведомством в адрес акимата города, СПК и ТОО внесены акты реагирования в виде уведомления, исполнение которых предусматривает 30 дней.

В случае игнорирования требований антимонопольного органа будет принято решение о назначении расследования. При выявлении признаков уголовно наказуемого деяния со стороны должностных лиц, материалы будут переданы правоохранительным органам для принятия процессуального решения", - предупредили в АЗРК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1985167-antimonopolschiki-zainteresovalis-peredachey-novyh-avtobusov-akimatom-aktau-i-spk-novoy-kompanii/