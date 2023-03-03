Дождь и порывистый ветер обещают в мегаполисах Казахстана
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В пятницу, 3 марта, алматинцев ждет погода без осадков, а в Астане и Шымкенте объявлено штормовое предупреждение. Актуальный прогноз опубликован на сайте РГП "Казгидромет".
Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня днем столбики термометров поднимутся до +14...+16°C, ночью температура опустится до 0...+2°C. Осадков в южной столице не ожидается, а скорость ветра составит 0-5 м/с.
В Шымкенте прогнозируют днем 15-17°C тепла, ночью столбики термометров опустятся до +1...+3 °C. Кроме того, в городе ожидаются дождь, и сильный ветер со скоростью 8-13 м/с и с порывами до 15-20 м/с. Из-за порывистого ветра здесь объявлено штормовое предупреждение.
В Астане сегодня днем ожидается -6...-8°C, ночью - до -10...-12°C. Осадков в столице не будет, но как и в Шымкенте, здесь объявлено штормовое предупреждение - из-за сильного, порывистого ветра, гололеда и низовой метели.
Ранее мы рассказывали, как обезопасить себя в непогоду.
Как вести себя в метель
Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.
Особую опасность зимой представляют метели и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:
- если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;
- нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;
- автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;
- периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.
- если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.
"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.
Как избежать травм при гололеде
- одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;
- передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;
- правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;
- обходите места, покрытые льдом;
- если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;
- двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;
- при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.
Что делать при сильном ветре
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;
Если сильный ветер застал Вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
- не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;
- воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011562-dozhd-i-poryvistyy-veter-obeschayut-v-megapolisah-kazahstana/