Дождь и порывистый ветер обещают в мегаполисах Казахстана

Бумажный кораблик. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В пятницу, 3 марта, алматинцев ждет погода без осадков, а в Астане и Шымкенте объявлено штормовое предупреждение. Актуальный прогноз опубликован на сайте РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в Алматы сегодня днем столбики термометров поднимутся до +14...+16°C, ночью температура опустится до 0...+2°C. Осадков в южной столице не ожидается, а скорость ветра составит 0-5 м/с.

В Шымкенте прогнозируют днем 15-17°C тепла, ночью столбики термометров опустятся до +1...+3 °C. Кроме того, в городе ожидаются дождь, и сильный ветер со скоростью 8-13 м/с и с порывами до 15-20 м/с. Из-за порывистого ветра здесь объявлено штормовое предупреждение.

В Астане сегодня днем ожидается -6...-8°C, ночью - до -10...-12°C. Осадков в столице не будет, но как и в Шымкенте, здесь объявлено штормовое предупреждение - из-за сильного, порывистого ветра, гололеда и низовой метели.

Ранее мы рассказывали, как обезопасить себя в непогоду.

Как вести себя в метель

Спасатели на сайте ДЧС одного из регионов страны рекомендуют в непогоду быть особенно бдительными, следить за информацией о погодных условиях, а также следить за температурой воздуха на улице.

Особую опасность зимой представляют метели и снежные заносы, особенно для людей, застигнутых в пути. В связи с этим водителям и пассажиром авто дали следующие рекомендации:

если в пути вместе окажутся несколько человек (на нескольких машинах), целесообразно собраться всем вместе и использовать один автомобиль для укрытия, воду из двигателей необходимо слить;

нельзя покидать укрытие - автомобиль, так как в сильный буран ориентиры могут быть потеряны;

автомобиль расположите капотом на ветер, максимально утеплитесь и экономьте топливо, не держите печь включенной беспрерывно;

периодически приоткрывайте одну из дверей, отодвигайте, разбивайте сугроб, чтобы снег не замуровал вас внутри салона. В последствии эту дверку можно использовать в качестве аварийного выхода.

если вы запускаете двигатель для обогрева салона машины, то периодически выходите на улицу и откапывайте выхлопную трубу, так чтобы газ из нее уходил в атмосферу, а не под автомобиль.

"Выхлопные газы, выделяющиеся при работе мотора и постепенно скапливающиеся в салоне автомобиля убьют вас гораздо раньше, чем самый лютый мороз", - предупреждают спасатели.

Как избежать травм при гололеде

одеться по погоде, обувь должна быть малоскользящей и без каблуков или на низком широком каблуке;

передвигайтесь осторожно, не торопясь, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, руки свободны;

пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или специальную палку с заостренными шипами;

правильно выбирайте маршрут, чтобы было меньше льда и снега;

обходите места, покрытые льдом;

если это невозможно, то нужно идти мелкими шагами, не отрывая ног от земли;

двигаться близко к стенам зданий опасно, так как при падении можно удариться;

при переходе через дорогу по пешеходному переходу будьте внимательны и осторожны, убедитесь, что автотранспорт остановился, и только после этого переходите дорогу.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон;

Если сильный ветер застал Вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т. д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении;

воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

В случае опасности и для сообщения информации о необходимости проведения спасательных мероприятий звоните на номера телефонов 101, 112.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011562-dozhd-i-poryvistyy-veter-obeschayut-v-megapolisah-kazahstana/