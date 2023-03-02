Сколько цветов завезли в Казахстан к 8 марта, рассказали в КГД

Цветы. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Комитете государственных доходов МФ РК представили данные по импорту цветов в Казахстан. За январь и февраль текущего года в страну завезли 1 341 тонну цветов или 24,6 млн штук бутонов на 9,5 млн долларов, об этом говорится на официальном сайте КГД.

В комитете уточнили, что при расчете были использованы оперативные сведения за февраль 2023 года.

Наибольшей популярностью пользуются розы, их ввезено весом 799 тонн или 18 млн штук бутонов, стоимостью 5,8 млн долларов. На втором месте находятся хризантемы (вес – 134 тонны или 2,4 млн штук бутонов, стоимостью 1,3 млн долларов), на третьем месте – гвоздики (вес - 31 тонна или 922,7 тыс. бутонов, стоимостью 161 тыс. долларов), отметили в КГД.

Также популярностью пользуются лилии, их ввезено 35 тонн и стоимостью 192 тыс. долларов, другие свежие срезанные цветы и бутоны (тюльпан, гортензия, линолиум, гипсофила, финикс, ирис, гортензия и другие экзотические цветы) завезли весом 376,8 тонны и стоимостью 2,2 млн долларов.

В этом году в республику ввезли цветы из Эквадора (769 тонн), Нидерландов (268 тонн), Колумбии (137 тонн), Кении (108 тонн), Израиля (16 тонн), Узбекистана (14 тонн), Китая (13 тонн) и Турции (6 тонн).

Кроме того, в 2022 году больше всего ввезли розы весом 726,1 тонны или 17,4 млн штук бутонов, стоимостью 6,1 млн долларов, хризантемы (вес – 90,1 тонны или 1,5 млн штук бутонов, стоимостью 768,3 тыс. долларов), гвоздики (вес – 27,8 тонн или 844,4 тыс. бутонов, стоимостью 175,5 тыс. долларов).

В прошлом году в страну ввезли цветы весом в 6 690 тонн, стоимостью 46,7 млн долларов. Для сравнения, в январе и феврале месяце 2022 года в Казахстан всего ввезено цветов весом в 1 059,4 тонн или 20,7 млн штук бутонов стоимостью 8,3 млн долларов.

В комитете добавили, что в 2022 году в Узбекистане пользовались спросом казахстанские розы, всего туда было экспортировано цветов весом 25 тонн стоимостью 94 тыс. долларов.

Отметим, что на сайте Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Алматы опубликованы рекомендации экспертов, так, покупая цветы в подарок, нужно быть осторожным в выборе, поскольку у человека может появиться аллергическая реакция.

Эксперты отмечают, что домашние растения, которые радуют глаз каждый день, покупные букеты и другие цветы небезопасны для аллергиков. И дело не только в пыльце.

Спровоцировать реакцию могут:

сок растения при обработке букета;

эфирные масла, содержащиеся в растениях;

удобрения и средства, которые используются при уходе за комнатными растениями;

почва, используемая для оформления букетов;

пыль, которая собирается на цветах.

Если говорить о покупных цветах, то чаще аллергия формируется именно на пыльцу, которая распыляется по комнате вместе с ароматом. Аллергия на покупные цветы развивается как респираторное поражение: аллергены воздействуют на различные участки дыхательной системы и слизистой оболочки глаз. В соответствии с этим формируются симптомы:

слезоточивость;

покраснение глаз;

в некоторых случаях развивается аллергический конъюнктивит: покраснение глаз, по утрам образуются корки, которые затрудняют открывание глаз, зуд и жжение;

заложенность носа;

выделения из носа водянистого характера;

насморк;

чихание, возможен кашель в ночное время;

одышка ночью;

отек век.

В некоторых случаях может ухудшаться общее самочувствие: вялость, снижение работоспособности, сонливость, повышенная раздражительность и головная боль.

Практически не вызывают аллергию следующие виды цветов:

орхидея;

вьющиеся розы и розовые бутоны;

бугенвиллия;

петуния;

флоксы.

При составлении букета нужно обращать внимание и на его украшения. Лучше отказаться от различных колосьев и папоротниковых, ведь их пыльца может вызывать аллергию.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие цветы пользуются спросом в Казахстане. Так, наибольшей популярностью в прошлом году пользовались розы, их ввезли 724 тонны, на втором месте – хризантемы, их было ввезено 97 тонн, на третьем месте – гвоздики, их ввезли 28 тонн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011537-skolko-tsvetov-zavezli-v-kazahstan-k-8-marta-rasskazali-v-kgd/