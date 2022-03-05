Какие цветы пользуются спросом в Казахстане

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В преддверье Международного женского дня, в который мужчины традиционно дарят дамам цветы, Комитет государственных доходов Минфина РК поделился интересными фактами, связанными с ввозом цветов в Казахстан из-за границы, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу КГД.

Так, по данным ведомства, за январь-февраль 2022 года в Казахстан всего ввезено в 1085 тонн цветов общей стоимостью 8,5 млн долларов США.

Наибольшей популярностью пользуются розы: их ввезено весом 724 тонны, стоимость около 6 млн долларов. На втором месте – хризантемы, их ввезено 97 тонн на 883 тыс. долларов. На третьем месте – гвоздики, в Казахстан ввезли 28 тонн гвоздик за 165 тыс. долларов.

Популярны среди казахстанок и лилии, их ввезено весом 24 тонн на 178 тыс. долларов.

Другие свежие срезанные цветы и бутоны, например, тюльпаны, гипсофила, финиксы, ирисы, гортензии и другие экзотические цветы, казахстанские флористы закупили в объеме 167 тонн, потратив на это 1,1 млн долларов.

В этом году в Казахстан были завезены цветы из Нидерландов, Бельгии, Германии, Эквадора, Литвы, Колумбии, Узбекистана, Кении, Словакии, Израиля и Турции.

При этом в 2021 году в Казахстан ввезли 5752 тонны цветов на 41,4 млн долларов.

В прошлом году, как и в этом, больше всего популярностью пользовались розы, хризантемы, лилии и гвоздики.

Примечательно, что Казахстан не только закупает цветы, но и поставляет их на зарубежный рынок. Так, в других странах спросом пользуются казахстанские розы и лилии - их экспортировано 17,8 тонны на сумму 71,4 тыс. долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1959446-kakie-tsvety-polzuyutsya-sprosom-v-kazahstane/