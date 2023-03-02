На более полумиллиона тенге оштрафовали 22-летнего алматинца за опасные гонки в центре города (видео)

Гонка на дороге в Алматы. Кадр из видео: TikTok/999tgr99

В соцсетях распространилось видео, на котором водитель BMW на высокой скорости объезжал автомобили на дороге. Полицейские оштрафовали нарушителя на крупную сумму, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Молодой человек устроил гонки на алматинских дорогах в вечернее время. Парень на скорости объезжал автомобили на дороге, совершая опасные маневры за рулем своей машины.

Происходящее заснял на видео другой человек, находившийся в соседней машине, что ехала сзади, а затем выложил в TikTok. Впоследствии в ходе мониторинга соцсетей на видеоматериал наткнулись полицейские.

Устроившим опасную гонку оказался 22-летний парень.

"Сотрудниками отдела розыска нашего подразделения проведена проверка, в результате чего установлен водитель автомашины BMW, который, следуя по проспекту Аль-Фараби в восточном направлении, допустил ряд грубых нарушений ПДД", – сообщил начальник управления местной полицейской службы ДП города Алматы Ержан Узабаев.

Узабаев отметил, что в действиях нарушителя усмотрены признаки 29 правонарушений. В итоге сумма штрафа составила более полумиллиона тенге.

"В его действиях усмотрены признаки 29 правонарушений: 27 протоколов составлены по части 1 статьи 595 КоАП РК "Нарушение правил маневрирования", еще два протокола по признакам нарушения, предусмотренного частью 1 статьи 606 КоАП РК "Создание аварийной обстановки". Общая сумма штрафа составила 534 тысячи 750 тенге", – заявил Узабаев.

Согласно части 1 статьи 595 КоАП РК, невыполнение требования ПДД подать сигнал перед началом движения, перестроения, поворота, разворота или остановки влечет штраф в размере 5 МРП (более 15 тысяч тенге).

В соответствии с частью 1 статьи 606 КоАП РК, нарушение участником дорожного движения ПДД, повлекшее создание аварийной обстановки, то есть вынудившее других участников движения резко изменить скорость, направление движения, влечет штраф в размере 10 МРП (30,6 тыс. тенге).

Напомним, сегодня мы писали, что автовладельца из Караганды оштрафовали за нарушение ПДД – очевидцы сняли на видео, как на коленях мужчины за рулем ехал ребенок.

Тем временем о работе таксистов в Алматы высказался аким Ерболат Досаев. Он с сожалением отметил, что они нарушают все, что возможно, чтобы добраться до своих клиентов.

Внимание! Видеоролик содержит нецензурную лексику!

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011484-na-bolee-polumilliona-tenge-oshtrafovali-22-letnego-almatintsa-za-opasnye-gonki-v-tsentre-goroda-video/