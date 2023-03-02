Ребенка за рулем внедорожника сняли на видео в Караганде

Ребенок. Кадр из видео: instagram.com/avaria_krg

Стражи порядка оштрафовали автовладельца из Караганды за нарушение ПДД - ранее очевидцы сняли, как на коленях мужчины за рулем ехал ребенок, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Ролик появился в паблике avaria_krg в Instagram. Автор написал, что ребенок ехал за рулем автомобиля на коленях у водителя. Инцидент произошел на улице Гоголя в Караганде.

Полицейские сообщили, что смогли установить владельца авто и отца ребенка, несмотря на то, что номерные знаки внедорожника были покрыты грязью.

Стражи порядка подчеркнули, что за несоблюдение правил перевозки пассажиров 28-летний карагандинец заплатит штраф.

Также с автомобилистом провели профилактическую беседу касательно правильной перевозки детей в машине.

Отметим, что согласно статье 571 КоАП РК, нарушение правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом влечет штраф для физических лиц в размере 5-ти МРП (17 250 тенге) , для субъектов малого предпринимательства – в размере 10-ти МРП (34 500 тенге), для субъектов среднего предпринимательства – в размере 15-ти МРП (51 750 тенге), для субъектов крупного предпринимательства – в размере 25-ти МРП (86 250 тенге).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2011448-rebenka-za-rulem-vnedorozhnika-snyali-na-video-v-karagande/