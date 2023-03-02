Шашлычную выкупит акимат Алматы, чтобы расширить школу

Шашлык. Иллюстративное фото: pixabay.com

Аким Алматы Ерболат Досаев во время встречи с жителями Медеуского района сообщил, что власти города выкупят кафе для расширения школы, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, одна из жительниц города пожаловалась на шашлычную "Чачапури": по словам женщины, кафе создает такие проблемы, как дым, шум, крики и драки, а припаркованные рядом машины мешают жителям проехать к себе домой.

Аким Медеуского района Еркебулан Оразалин отметил, что уже обращался с этим вопросом к акиму города и неоднократно бывал по адресу. Рядом находится школа. В планах есть выкуп и изъятие территории для расширения школы, сообщил Оразалин.

Он также добавил, что за кафе находится мангал - на него установлены фильтры, а вопросы с шумом находятся на контроле у районного акимата.

Ерболат Досаев подтвердил планы о выкупе территории для расширения школы. По его словам, вопрос будет решен в ближайшие два-три месяца, пока будет выкупаться земля.

"То, что по 29-й школе решили - я поручение дал, осталось недолго, завершим, нам нужно выкупить, оценку провести по рыночной стоимости и по расширению школы эту проблему решим", – заключил аким.

Напомним, ранее аким рассказывал, как будет решаться вопрос плохого качества интернета в Медеуском районе.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011469-shashlychnuyu-vykupit-akimat-almaty-chtoby-rasshirit-shkolu/