Черту бедности хотят изменить в Казахстане

Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Минтруда и соцзащиты населения Казахстана подготовило проект постановления об определении размера черты бедности, документ появился на портале "Открытые НПА".

Он был опубликован 28 февраля текущего года для публичного обсуждения, которое продлится до 15 марта.

Как отмечается в пояснительной записке, данный документ разработан в целях приведения в соответствие с проектом Социального кодекса Республики Казахстан.

Авторы указали, что черта бедности в Казахстане с 1 января 2023 года составляет 70 процентов прожиточного минимума.

Предлагается, определять черту бедности в РК размере 50 процентов от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи с 1 января 2025 года.

Напомним, что в январе текущего года глава Министерства труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова сообщила, что в Казахстане из-за высокой инфляции вырос процент бедного населения.

Как сообщается на официальном сайте Минтруда, уровень бедности определяется отношением численности населения, имеющего доходы, использованные на потребление, ниже величины прожиточного минимума в процентах к общей численности населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011381-chertu-bednosti-hotyat-izmenit-v-kazahstane/