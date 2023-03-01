Опрос NUR.KZ: как часто вы меняете работу?

Работа. Иллюстративное фото: Pxhere.com

Работа для многих казахстанцев – второй дом. Большую часть времени мы проводим вовсе не со своими близкими, а с коллегами и партнерами, передает корреспондент NUR.KZ.

Для кого-то коллектив становится второй семьей, особенно, если человек трудится на одном и том же месте длительный срок. Но есть и те, кто часто меняет место службы.

Причины тому могут быть разными – начиная от неудовлетворения заработной платой и заканчивая профессиональным выгоранием.

Так, специалисты в области труда заявили, что для повышения уровня счастья людям необходимо относиться к выходным как к краткосрочному отпуску. По мнению экспертов, "мышление отпускника" позволяет сбросить напряжение и улучшить самочувствие.

Мы решили выяснить у наших читателей – как часто вы меняете работу?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011338-opros-nurkz-kak-chasto-vy-menyaete-rabotu/