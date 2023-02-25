"Мышление отпускника": работающим людям посоветовали изменить отношение к выходным

Прогулка. Иллюстративное фото: Pixabay.com

Специалисты в области труда заявили, что для повышения уровня счастья людям необходимо относиться к выходным, как к краткосрочному отпуску. По мнению экспертов, "мышление отпускника" позволяет сбросить напряжение и улучшить самочувствие, передает The Washington PostThe Washington Post.

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Американцы проводят на работе больше часов, чем жители многих других стран. При этом многие из них часто не используют имеющиеся в их распоряжении законные дни отпуска. Однако новое исследование показывает, что для того, чтобы улучшить самочувствие, иногда достаточно просто изменить отношение к выходным дням.

Выводы исследователей из Школы менеджмента Андерсона Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе основаны на серии экспериментов. В одном из исследований принял участие 441 работник. Половину людей попросили провести весенние выходные в привычном формате. Вторая половина получила инструкцию: "Относитесь к этим выходным как к отпуску". Выяснилось, что люди, которые относились к выходным, как отпуску, в понедельник вернулись на работу в более удовлетворенном и счастливом состоянии.

"Отношение к выходным как к отпуску активирует сдвиг в мышлении. Оно подталкивает нас к выходу из режима постоянной деятельности и отказа от вычеркивания пунктов из огромного списка дел. Отпускное мышление позволяет нам чувствовать, что мы действительно можем сделать перерыв и насладиться моментом", — сказала Кэсси Холмс, профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе и соавтор исследования.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/kaleidoscope/2010740-myshlenie-otpusknika-rabotayuschim-lyudyam-posovetovali-izmenit-otnoshenie-k-vyhodnym/