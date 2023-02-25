Улицу в Астане назвали в честь Султана Бейбарса

Вывеска с названием улицы в Астане. Фото: instagram.com/askhat_oralov

Одну из улиц в Астане назвали в честь великого полководца Султана Бейбарса. В столице прошло ее торжественное открытие. А к 800-летию полководца в Казахстане и за его пределами планируется провести ряд мероприятий, передает сайт телеканала "Астана".

"Великий Бейбарс – наш великий предок. 800 лет назад, в 13-м веке, он попал в плен и отправился на территорию Древнего Египта. О нем писали немало романов. Хочу отметить, что Бейбарс Султан – великая личность нашего казахского народа. Выходец из казахской степи, который способствовал процветанию другого государства и обратно вернулся на родину", – говорит историк Буркитбай Аяган.

Торжественное мероприятие открытия столичной улицы, названной в честь Султана Бейбарса, приурочено к его 800-летию. В честь юбилея Министерство культуры и спорта планирует провести ряд мероприятий в Казахстане и других странах.

"В целом, по поручению главы государства Касым-Жомарта Кемелевича Токаева Министерством разработан конкретный комплексный план, в 20 регионах страны тоже разработаны планы. В целом, более 600 мероприятий разноформатных пройдут у нас во всех регионах нашей страны. Более того, мероприятия будут проходить и на международном уровне: в этом году мы планируем провести дни культуры Республики Казахстан в Египте", – сказал министр культуры и спорта Асхат Оралов.

Напомним, в ноябре прошлого года стало известно, что в Астане хотят переименовать несколько улиц, а проспект Аль-Фараби – перенести.

Согласно информации на сайте Британской энциклопедии, Султан Бейбарс, или Бейбарс I, родился в 1223 году к северу от Черного моря.

После монгольского нашествия, примерно в 1242 году, Бейбарс был одним из многих кыпчаков, проданных в рабство. В конце концов он попал во владения султана аль-Халифа Наджм аль-Дина Айюба из династии Айюбидов в Египте.

Отправленный, как и все новоприобретенные рабы султана, для военной подготовки на остров в Ниле, Бейбарс проявил выдающиеся военные способности. После окончания обучения и освобождения он был назначен командиром отряда телохранителей султана.

Султан Бейбарс известен как своими военными кампаниями против монголов и крестоносцев, так и внутренними административными реформами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010824-ulitsu-v-astane-nazvali-v-chest-sultana-beybarsa/