Наноспутник, способный предсказать землетрясение, разработают в Казахстане

Спутник. Иллюстративное фото: pixabay.com

Наноспутник, способный предсказать землетрясения, начали разрабатывать в научном технопарке Казахском национальном университете имени Аль-Фараби, сообщает телеканал "Хабар 24".

Как объяснили в КазНУ, спутник будет работать в ионосфере и передавать информацию о предвестниках землетрясений.

Запустить его в космос планируется в 2025 году.

Отмечается, что казахстанские ученые ранее уже создали два спутника и отправили их в верхние слои атмосферы в 50 км от Туркестана. Сейчас эти спутники измеряют уровень загрязнения воздуха и определяют концентрации микрочастиц, которые считаются опасными для организма человека.

"Интересная миссия будет – исследование ионосферы, а именно мониторинг ионосферы, каких-то явлений, которые происходят в ней. Они являются предвестниками землетрясений.

Учеными доказано, что до землетрясения, за день-два, сильно меняются концентрации заряженных частиц в ионосфере, что говорит о корреляциях между изменением в ионосфере и землетрясениями", – сообщил гендиректор кластера инжиниринга и наукоемких технологий Амирхан Темирбай.

Ранее мы рассказывали о голландском сейсмологе Фрэнке Хугербитсе, который за несколько дней до ЧП предсказал разрушительное землетрясение, унесшее жизни 50 тыс. граждан Турции и Сирии.

Однако многие эксперты считают, что предсказание Хугербитса - всего лишь удачное совпадение. По словам сейсмологов, что предсказать землетрясение практически невозможно.

Что такое землетрясение

Землетрясение - это колебания земной поверхности, которые образуются вследствие быстрого смещения участка литосферы. От очага землетрясения исходят волны растяжения и сжатия. При этом образуются подвижки и разрушения земной коры, пишет РИА Новости.

Очаги землетрясений распределены неравномерно по планете и практически совпадают с границами литосферных плит. Основной сейсмический пояс находится в Тихом океане, где выделяется до 80% всей сейсмической энергии.

Внутренние толчки случаются тогда, когда происходит сдвиг тектонических плит. Под земной корой находится горячая пластичная магма, внешне похожая на вязкую жидкость. Магма представляет собой расплавленные породы под сильным давлением.

Континентальные платформы похожи на острова, плывущие в жидкой магме. Там, где эти платформы соприкасаются и трутся друг о друга, появляется высокая сейсмическая активность. Породы, находящиеся близко к земной поверхности, снимают это напряжение. Процесс проявляется в виде землетрясения.

Признаками подземных толчков являются не только показатели на специальных приборах, но и специфические изменения в окружающей обстановке. По некоторым из них можно понять, что в скором времени возможно проявится землетрясение:

в небе появляются перистые облака в форме длинных полос;

домашние животные ведут себя беспокойно, мечутся;

в водных источниках уровень воды снижается;

электроприборы начинают давать сбой;

вспышки света в виде рассеянных зарниц.

Почему точно предсказать землетрясение почти невозможно

Научная организация Caltech Science Exchange считает, что в настоящее время невозможно точно предсказать, когда и где произойдет землетрясение, а также насколько оно будет сильным.

Однако сейсмологи могут предположить, в каких регионах велика вероятность землетрясений, основываясь на различных научных данных.

Геологическая служба США (USGS) сообщает, что ни сама USGS, ни какие-либо другие серьезные научные организации еще ни разу не смогли точно предсказать ни одно землетрясение.

"Мы не знаем, как это сделать, и не ожидаем, что узнаем в обозримом будущем. Ученые Геологической службы США могут только рассчитать вероятность того, что сильное землетрясение произойдет в определенной области в течение определенного количества лет", — пояснили в организации.

По словам специалистов, для того, чтобы прогноз землетрясения был достоверным, необходимо точно предсказать три критерия:

дату и время землетрясение;

местоположение;

силу и магнитуду.

Что делать при землетрясении

Ранее мы рассказывали о правилах поведения при землетрясении.

Выключите газ, воду и электричество. Если землетрясение малой силы, лучше переждать его там, где вы находитесь. При более сильном землетрясении (сила толчков составляет пять и выше баллов) если вы находитесь в помещении на втором этаже и выше не покидайте помещение, говорится на сайте "Электронного правительства".

Встаньте в безопасном месте у внутренней стены, в углу, в дверном проеме, у опорной колонны, лягте в ванну. Залезьте под кровать или стол — они защитят вас от падающих предметов и обломков.

Держитесь подальше от окон и тяжелой мебели. Не пользуйтесь лифтом.

Если вы находитесь на улице, отойдите на открытое место подальше от зданий и линий электропередач, не подходите к оборванным электрическим проводам. Не бегайте вдоль зданий и не входите в них.

Если вы находитесь в автомобиле, оставайтесь на открытом месте, не покидая автомобиль, пока толчки не прекратятся.

Помните: во время землетрясения очень редко причиной человеческих жертв бывает движение почвы. Главными причинами несчастных случаев при землетрясении являются:

обрушение отдельных частей зданий;

падение битых стекол;

оборванные электропровода;

падение тяжелых предметов в квартире;

пожары;

неконтролируемое поведение людей при панике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010688-nanosputnik-sposobnyy-predskazat-zemletryasenie-razrabotayut-v-kazahstane/