Находящегося в розыске гражданина Турции задержали в Актобе

Задержанный. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Стражи порядка в Актобе задержали гражданина Турции. Мужчину, по данным полиции, объявили в розыск за неуплату алиментов, сообщается в Telegram-канале "Новости МВД Республики Казахстан".

Сообщается, что в Актобе задержали гражданина Турции, находящегося в розыске за неуплату алиментов.

"В ходе проверки также установлено, что мужчина нарушил срок пребывания в РК", – говорится в сообщении.

На мужчину составили административный протокол по части 4 статьи 517 КоАП РК. Протокол направили в административный суд для принятия законного решения.

Напомним, ранее из Казахстана выдворили граждан Узбекистана и Таджикистана, которые были привлечены к ответственности за нарушение миграционного законодательства РК.

Также недавно стало известно, что более 130 человек выдворили из страны за двойное гражданство.

Согласно части 4 статьи 517 КоАП РК, нарушение иностранцем или лицом без гражданства законодательства РК в области миграции населения, выразившееся в уклонении от выезда в течение периода, превышающего 10 суток после истечения установленного законодательством срока, влечет:

штраф в размере 25 МРП (более 76 тенге);

либо административное выдворение за пределы Казахстана.

Согласно информации на сайте "Электронного правительства", алименты – это денежное или материальное содержание, которое одно лицо обязано предоставить другому лицу, имеющему право на его получение, согласно Кодексу "О браке (супружестве) и семье", опубликованном на ИПС "Адилет".

Наиболее распространенный случай алиментов – выплаты на содержание ребенка, однако алименты могут выплачиваться и матерям детей, и супругам, которые не могут себя содержать самостоятельно, и родителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010674-nahodyaschegosya-v-rozyske-grazhdanina-turtsii-zaderzhali-v-aktobe/