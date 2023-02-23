Парковки и кладовки станут самостоятельными видами имущества в Казахстане

Парковка. Иллюстративное фото: David Papazian/Getty Images

Депутаты сената на пленарном заседании палаты одобрили проект закона по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, которым в Казахстане вводят новую форму управления жилыми домами, передает корреспондент NUR.KZ.

Депутат сената Бауыржан Каниев напомнил, что документ разработан парламентариями и направлен на улучшение механизма управления многоквартирными жилыми домами в Казахстане.

"Предлагается новая форма управления – непосредственно совместное управление. Эта форма может создаваться для домов с количеством квартир до 16. Законом также вводится норма о предоставлении возможности жилищной инспекции МИО определять временную управляющую компанию, сроком до одного года решается вопрос. Это в случае недостижения соглашения между жильцами о выборе формы управления или их неготовности на переход", – пояснил сенатор.

Такие нормы, по его словам, были введены из-за того, что принятые в 2019 году нормы по переходу на объединение собственников имущества до сих пор не реализованы в полной мере.

"В рамках реформы по переходу на новые формы управления 85% многоквартирных жилых домов перешли на форму простого товарищества, тогда как ОСИ выбрали всего лишь 11,5%. Более того, 1436 многоквартирных жилых домов до сих не выбрали никакие формы управления. В этой связи законом предусматривается ограничение по количеству квартир при образовании простого товарищества – до 30 квартир", – добавил он.

Законом также предлагается закрепить статус парковочных мест и кладовок в качестве самостоятельных видов имущества, которое находится в индивидуальной (раздельной) собственности.

"В целях соблюдения конституционных прав собственников парковочных мест, кладовок, вводятся нормы, согласно которым собственники парковочных мест и кладовок будут участвовать в голосовании и принимать решения по вопросам содержания парковочных мест, кладовок", – сообщил в свою очередь сенатор Гауез Нурмухамбетов.

Он также добавил, что в настоящее время имеют место случаи, когда земельный участок после строительства многоквартирного жилого дома, его регистрации, реализации квартир и помещений, может оставаться в собственности застройщика или находиться во вторичной аренде.

"В целях исключения этого предусматривается норма, согласно которой право землепользования на земельный участок, предоставленный застройщику для строительства многоквартирного жилого дома или находившийся в частной собственности заказчика, подлежит прекращению, в связи с включением земельного участка в состав общего имущества объекта кондоминиума", - заявил он.

Напомним, ранее в Казахстане были упразднены кооперативы собственников квартир (КСК) и на их смену созданы объединения собственников имущества или простые товарищества (ПТ).

Отмечалось, что разница ОСИ и ПТ только в их юридическом статусе, а цель одна – управление общим имуществом и его содержание непосредственно собственниками без посредников.

Переход состоялся в 2022 году - с июля прошлого года КСК перестали обслуживать дома казахстанцев.

Отметим, что согласно статье 12 Земельного кодекса РК, кондоминиум - это особая форма собственности (иного права) на недвижимость, при которой отдельные части недвижимости находятся в раздельной (индивидуальной) собственности (ином праве) физических и (или) юридических лиц, а те части недвижимости, которые не находятся в раздельной собственности, в том числе и земельный участок, принадлежат им на праве общей долевой собственности (ином общем праве) и не отделимы от прав на части недвижимости, находящейся в раздельной (индивидуальной) собственности (ином праве).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010570-parkovki-i-kladovki-stanut-samostoyatelnymi-vidami-imuschestva-v-kazahstane/