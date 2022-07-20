"Разрешение не выдавалось": медцентр накажут за самовольную рубку деревьев в Алматы
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Заместитель руководителя Управления экологии и окружающей среды города Алматы Улан Абдулдаев сообщил, что сруб деревьев на проспекте Гагарина был незаконным, передает корреспондент NUR.KZ.
"Сегодня, в связи с поступившим от жителей города заявлением по сносу деревьев по проспекту Гагарина, городская администрация срочно выехала на место", – отметил спикер.
По его словам, в ходе выезда по адресу проспект Гагарина, 80, выяснилось, что учреждение "Экомед" проводило кронирование трех тополей. На место в срочном порядке были вызваны сотрудники природоохранной полиции.
Как сообщили в акимате города Алматы, заказчиком кронирования деревьев является гражданин, осуществляющий строительство медицинского центра расположенного по вышеуказанному адресу.
В ведомстве подтвердили, что рубка деревьев была незаконной.
"Управлением экологии и окружающей среды города Алматы разрешение на вырубку деревьев по адресу проспект Гагарина, 80, не выдавалось", – отметили в пресс-службе акимата.
Подчеркивается, что было начато производство по статье 386 КоАП РК "Нарушение правил содержания и защиты зеленых насаждений". За незаконный сруб тополей представители медцентра должны будут высадить 150 деревьев лиственных пород.
Напомним, ранее алматинцы пожаловались на вырубку здоровых деревьев по улице Гагарина.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1979416-razreshenie-ne-vydavalos-medtsentr-nakazhut-za-samovolnuyu-vyrubku-derevev-v-almaty/