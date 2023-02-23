Экзотические мухи и их личинки будут перерабатывать пищевые отходы в Актобе

Личинки. Кадр из видео: телеканал "Алматы" / Almaty TV

В Актобе пищевые отходы будут перерабатывать австралийские мухи и их личинки. До пяти тысяч насекомых поместят в специальные инсектарии, где они будут размножаться и станут сырьем для производства комбикорма, передает телеканал "Алматы".

Для теплолюбивых мух из австралийских лесов искусственно создали тропический климат. Из опарышей получают белково-липидный концентрат для производства комбикорма. При этом, как говорят предприниматели, технология абсолютно безвредная.

"Все основано на природных ресурсах. Мы все прекрасно знаем, что мухи являются санитарами, просто в нашем случае мы все это сделали в масштабах большого производства. Но и для этого, чтобы производить огромное количество яиц, для развития личинок, нам приходится содержать инсектарий. Она эндемик (виды насекомых, которые встречаются на очень ограниченной территории – прим. ред.), никаких страшных вещей она не делает, можно не бояться, измельчаем, выделяем жир", – рассказал предприниматель Бекежан Каиргалиев.

Отмечается, что процесс трансформации пока запущен в экспериментальном режиме. Но совсем скоро проект, который обойдется инвесторам в 700 млн тенге, выйдет на промышленные масштабы.

"Очень интересный проект, для них выделен участок площадью три гектара, уже в сентябре этого года они готовы запуститься, ввести в эксплуатацию данный проект", – сообщила директор департамента активов и инвестиций СПК "Актобе" Сауле Нуртаева.

Чтобы получить тонну протеина из насекомых, необходимо переработать семь тонн продовольственного мусора, который в огромном количестве скапливается на полигонах. Поэтому такие эко-проекты помогут решить проблему переработки пищевых остатков, в том числе отходов мясокомбинатов и теплиц. Шкуры, рога и копыта, а также тонны гнилых овощей сейчас нелегально вывозят на стихийные свалки.

"В зависимости от времени года пищевые отходы составляют от 40 до 70% нашего мусорного ведра, поэтому огромное количество образуется не только в домах жителей, но и в хореке – это все, что мы не доели, что испортилось, это огромное количество пищевых отходов, которые теперь будут превращаться в полезное сырье", – отметила эко-консультант Айман Сексенова.

Компания планирует начать большую эко-переработку с пищевых отходов, поступающих из детских садов, больниц, школ и точек общепита.

Добавим, что, как передает The Sydney Morning Herald, австралийские мухи являются "маленькими переработчиками отходов природы". Самки мух отлично умеют находить гниющие органические вещества, будь то навоз или мертвые тела, и откладывать в них яйца. Затем личинки поедают вещество и вырастают в мух, которые являются прекрасным источником пищи для птиц.

Ранее министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова рассказала, что одной из экологических проблем Казахстана являются отходы. По ее словам, в Казахстане огромное количество несанкционированных свалок.

"Вместе с тем у нас есть целая категория лиц – это сборщики, транспортировщики, переработчики отходов. Сейчас мы пытаемся выработать механизм, с помощью которого они, взаимодействуя друг с другом, могли бы извлекать выгоду из переработки отходов", – сказала она.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010510-ekzoticheskie-muhi-i-ih-lichinki-budut-pererabatyvat-pischevye-othody-v-aktobe/