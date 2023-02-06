В аэропорту Астаны обратились к пассажирам

Аэропорт Астаны. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Представители столичного аэропорта на официальной странице воздушной гавани в Instagram обратились к пассажирам в связи с проведением ремонтных работ.

Граждан уведомили о том, что с 6 по 13 февраля 2023 года в терминале внутренних рейсов на втором этаже в зоне прохождения досмотра, для улучшения качества обслуживания намечено проведение плановых ремонтных работ.

"Во избежание возникновения форс-мажорных ситуаций, просим вас заранее прибыть в аэропорт и пройти необходимые процедуры. Приносим свои извинения за временные неудобства", - обратились к пассажирам в столичном аэропорту.

Напомним, что компания Air Astana обратилась к пассажирам в связи с трагическими событиями в Турции. Авиаперевозчик предлагает клиентам, приобретшим билеты на рейсы из Казахстана в Стамбул и Анталию и обратно перебронировать их бесплатно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008274-v-aeroportu-astany-obratilis-k-passazhiram/