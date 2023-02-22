"Меня выбирали депутаты": возмутившего казахстанцев акима наказали

Жасулан Оналбаев. Кадр из видео: Telegram/egovpress

Акима Ащибулакского сельского округа Жасулана Оналбаева, который при разговоре с жителями заявил, что его избрали депутаты, наказали. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента Агентства РК по делам государственной службы по Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

В ведомстве пояснили, что 16 февраля в Ащибулакском сельском округе прорвало канализацию.

"В ходе встречи аким Ащибулакского сельского округа Жасулан Оналбаев допустил некорректное выражение о том, что его выбирали депутаты, а не народ. Данный факт вызвал негативную критику со стороны общества", - отметили в департаменте.

В связи с чем на основании рекомендации ведомства за нарушение пп.4) п.6 Этического кодекса государственных служащих РК чиновник был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Напомним, ранее в Сети появилось видео, на котором жительница Ащибулака говорила акиму, что он во время аварий должен быть вместе с народом, который его избрал.

"Вы ошибаетесь. Меня выбирали депутаты. Если в следующий раз буду участвовать в выборах, тогда народ будет выбирать", - ответил Жасулан Оналбаев.

Его тон возмутил женщину и казахстанцев, которые посчитали, что представитель власти не умеет правильно вести диалог.

Между тем в акимате Алматинской области сообщили, что аким действительно был избран депутатами районного маслихата. Это произошло еще до того, как был изменен порядок и акимов округов стали избирать на основании всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании граждане РК. Тем не менее, с ним провели разъяснительную беседу.

Добавим, что пп.4) п.6 Этического кодекса государственных служащих РК предписано, что чиновники в обращении с гражданами должны проявлять корректность, не допускать фактов грубости, унижения достоинства, бестактности и некорректного поведения, не давать своими действиями и поведением повода для критики.

По информации официального сайта аппарата акима Ащибулакского сельского округа, Ащибулакский сельский округ является административной единицей Илийского района Алматинской области.

В него входят села Толе би, имени Мухаметжана Туймебаева, Жапек батыра, Коккайнар.

Центр - село имени Мухаметжана Туймебаева. В 1927-1928 годах село называлось "№13 Каучук совхоз". С 1944 по 1948 годы - "Плодоовощной совхоз", с 1948 года - "Винсовхоз" 1-е отделение, с 1977 года - "Винсовхоз". Затем населенный пункт был переименован в честь Героя социалистического труда, депутата Верховного Совета Казахской ССР Мухаметжана Туймебаева.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010368-menya-vybirali-deputaty-vozmutivshego-kazahstantsev-akima-nakazali/