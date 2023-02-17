"Меня выбирали депутаты": слова акима возмутили казахстанцев (видео)

Жасулан Оналбаев. Кадр из видео: Telegram/egovpress

В Сети появилось видео, на котором был запечатлен разговор акима Ащибулакского сельского округа Жасулана Оналбаева с жителями села по поводу порыва канализационной трубы, в результате чего улицы и дома залило фекалиями. Тон и слова чиновника возмутили казахстанцев. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе акима Алматинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

На опубликованном видео жительница Ащибулака говорит акиму, что он во время аварий должен быть вместе с народом, который его избрал.

"Вы ошибаетесь. Меня выбирали депутаты. Если в следующий раз буду участвовать в выборах, тогда народ будет выбирать", - ответил Жасулан Оналбаев.

На что женщина возмутилась и спросила: "Тогда для кого вы работаете, если не для народа, для депутатов?". Чиновник отвечает: "Нет, конечно".

Пользователи тоже посчитали тон госслужащего грубым.

"Не умеет вести диалог с народом. Простые люди видят, что власть имущие отделены от их проблем и чаяний", "А зарплата от народа ему, депутаты из своего кармана не платят", - пишут комментаторы.

В акимате Алматинской области говорят, что Жасулан Оналбаев действительно был избран акимом Ащибулакского сельского округа депутатами районного маслихата 29 декабря 2020 года сроком на четыре года в соответствии с п.10, 11 ст.36-1 Закона "О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан".

Однако с июля 2021 года был изменен порядок выбора акимов округов, после чего их стали избирать в соответствии с Законом "О выборах в Республике Казахстан" на основе всеобщего, равного, прямого избирательного права при тайном голосовании гражданами РК (сельского округа).

"Уполномоченный по этике акимата района с Жасуланом Оналбаевым провел разъяснительную беседу о недопущении впредь подобных действий. Ему строго указано о неукоснительном соблюдении Этического кодекса государственных служащих", - сообщили в ведомстве.

Как отмечается в Этическом кодексе государственных служащих Республики Казахстан, государственная служба играет особую роль в жизни общества. Она заключается в обеспечении жизнедеятельности общества и удовлетворении общественных интересов наилучшим и эффективным способом.

Государственная служба обязывает проявлять преданность интересам общества и способствовать укреплению единства народа Казахстана и межнационального согласия в стране, уважительно относиться к государственному и другим языкам, традициям и обычаям народа Казахстана.

Государственные служащие в своей деятельности должны быть привержены государственной политике и последовательно проводить ее в жизнь, стремиться сохранять и укреплять доверие общества к государственной службе, государству и его институтам.

Служебная этика государственных служащих основывается на принципах:

1) добросовестности – профессионального и ответственного служения государству на благо общества;

2) честности – искреннего отношения к своим обязанностям;

3) справедливости – принятия законного решения независимо от влияния физических и юридических лиц, общественных групп и организаций и недопущения дискриминации лиц по причине предвзятости и субъективности по любым обстоятельствам;

4) открытости – проявления готовности к работе с общественностью и обеспечения прозрачности своих действий;

5) вежливости – корректного и уважительного отношения к гражданам и коллегам;

6) клиентоориентированности – принятия мер по повышению качества оказываемых государственных услуг, всецело ориентируясь на запросы населения как потребителя государственных услуг, и по недопущению проявлений бюрократизма и волокиты при рассмотрении обращений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009881-menya-vybirali-deputaty-slova-akima-vozmutili-kazahstantsev-video/