Астанчанка решила провести время со знакомым в гостинице и лишилась смартфона
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Жительница столицы обратилась в полицию и сообщила, что после встречи со знакомым у нее был украден телефон. Подозреваемого задержали, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
Астанчанка рассказала, что встретилась со знакомым. Они решили провести время в одной из гостиниц по улице Гете.
Когда встреча в гостинице подходила к концу, в дверь номера постучалась администраторша и попросила освободить номер. В это время подозреваемый взял мобильный телефон потерпевшей, вышел и сказал, что будет ожидать на улице.
Но когда же женщина оказалась снаружи, то не застала знакомого, а телефон был отключен.
Сотрудниками полиции УП района Сарыарка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 39-летний гражданин. Мужчина дал признательные показания, а телефон изъяли.
По факту кражи проводится досудебное расследование, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.
Ранее полиция в Актобе задержала подозреваемого в воровстве тортов в одном из городских магазинов. Его действия попали на камеру.
Согласно статье 188 УК РК, кража - тайное хищение чужого имущества. Минимальное наказание за данное нарушение:
- штраф в размере до тысячи МРП (свыше 3 млн тенге);
- либо исправительными работами в том же размере;
- либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;
- либо ограничением свободы на срок до 3 лет;
- либо лишением свободы на тот же срок.
В некоторых случаях может последовать конфискация имущества.
Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2010076-astanchanka-reshila-provesti-vremya-so-znakomym-v-gostinitse-i-lishilas-smartfona/