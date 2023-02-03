Сладкоежка, ворующий торты с витрины магазина, попал в объектив камеры в Актобе

Подозреваемый. Кадр из видео: t.me/POLICE_of_KZ

Из кондитерского магазина в Актобе ночью украли деньги из кассы и торты на 40 тысяч тенге. Подозреваемого задержали полицейские, сообщается в Telegram-канале "Новости МВД Республики Казахстан".

Кража 15 тысяч тенге из кассы и тортов на 40 тысяч тенге произошла в одном из кондитерских магазинов в Актобе ночью 1 февраля. Произошедшее попало на камеру видеонаблюдения, установленную в магазине.

Вскоре полицейские задержали 33-летнего подозреваемого. Мужчина пояснил правоохранителям, что решил совершить кражу, так как ему захотелось сладкого.

По делу начато досудебное расследование по статье 188 УК РК.

Согласно данной статье (кража, тайное хищение чужого имущества), виновному грозит наказание в виде:

штрафа в размере до тысячи МРП (3 млн тенге);

либо исправительным работам в том же размере;

либо привлечения к общественным работам на срок до 800 часов;

либо ограничения свободы на срок до трех лет;

либо лишения свободы на тот же срок.

В отдельных случаях производится конфискация имущества.

А максимальное наказание по статье 188 УК РК - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2007940-sladkoezhka-voruyuschiy-torty-s-vitriny-magazina-popal-v-obektiv-kamery-v-aktobe/