Астанчанка решила провести время со знакомым в гостинице и лишилась смартфона

Подозреваемый. Фото: Polisia.kz

Жительница столицы обратилась в полицию и сообщила, что после встречи со знакомым у нее был украден телефон. Подозреваемого задержали, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Астанчанка рассказала, что встретилась со знакомым. Они решили провести время в одной из гостиниц по улице Гете.

Когда встреча в гостинице подходила к концу, в дверь номера постучалась администраторша и попросила освободить номер. В это время подозреваемый взял мобильный телефон потерпевшей, вышел и сказал, что будет ожидать на улице.

Но когда же женщина оказалась снаружи, то не застала знакомого, а телефон был отключен.

Сотрудниками полиции УП района Сарыарка в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен 39-летний гражданин. Мужчина дал признательные показания, а телефон изъяли.

По факту кражи проводится досудебное расследование, устанавливается его причастность к аналогичным ранее совершенным преступлениям на территории столицы.

Ранее полиция в Актобе задержала подозреваемого в воровстве тортов в одном из городских магазинов. Его действия попали на камеру.

Согласно статье 188 УК РК, кража - тайное хищение чужого имущества. Минимальное наказание за данное нарушение:

штраф в размере до тысячи МРП (свыше 3 млн тенге);

либо исправительными работами в том же размере;

либо привлечением к общественным работам на срок до 800 часов;

либо ограничением свободы на срок до 3 лет;

либо лишением свободы на тот же срок.

В некоторых случаях может последовать конфискация имущества.

Максимальное наказание за данное преступление - лишение свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2010076-astanchanka-reshila-provesti-vremya-so-znakomym-v-gostinitse-i-lishilas-smartfona/