Снег и до 9 градусов тепла: какая погода ожидается в мегаполисах Казахстана

Девушка в автобусе. Иллюстративное фото: pexels.com

Синоптики сделали свой прогноз погоды на 18 февраля в Астане, Алматы и Шымкенте. В двух мегаполисах Казахстана ожидается снег. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане в субботу ожидается снег. Дневная температура будет в районе -6...-8 градусов. Скорость ветра: 9-14, днем порывы 15-18 метров в секунду.

В Алматы 18 февраля синоптики тоже прогнозируют снег. При этом днем температура воздуха может быть от 0 до 2 градусов тепла. Скорость ветра: 2-7 метров в секунду.

В Шымкенте специалисты обещают переменную облачность. Температура днем +7...+9 градусов. Скорость ветра: 8-13 метров в секунду.

Как отмечают спасатели, штормовые ветры - одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

При скорости 14-17 м/с могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты и светодиодные панно. При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередачи. При сильном штормовом ветре (до 28,4 м/с) происходят разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. При ураганном ветре (32 м/с и более) отмечаются серьезные разрушения зданий, контактных сетей электротранспорта, линий электропередачи.

Следует знать и выполнять общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

Находясь в доме или квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и т.д.;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Воздержитесь от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009889-sneg-i-do-9-gradusov-tepla-kakaya-pogoda-ozhidaetsya-v-megapolisah-kazahstana/