Улицы Шымкента залило водой из-за сильного дождя (видео)
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В Шымкенте из-за продолжающихся обильных осадков и таяния снега улицы залило водой. В работах по откачке воды с тротуаров и проезжей части задействованы больше 170 человек, сообщает официальный Telegram-канал МЧС РК.
Последние несколько дней в третьем мегаполисе Казахстана идут дожди, иногда - снег с дождем. Обильные осадки привели к тому, что улицы города залило водой.
Как сообщили в МЧС, для недопущения затопления дворов и жилых домов в микрорайонах города ведутся работы по откачке воды и выкладке мешков с инертным материалом.
В работах по откачке воды задействовано 87 единиц техники, 65 мотопомп, 173 человека личного состава.
В целом рабочие уже откачали 2508 кубических метров воды и выложили 800 мешков с инертным материалом, сообщили в министерстве.
Между тем, согласно данным на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра и послезавтра, 18 и 19 февраля, в Шымкенте ожидается погода без осадков.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009917-ulitsy-shymkenta-zalilo-vodoy-iz-za-silnogo-dozhdya-video/