Улицы Шымкента залило водой из-за сильного дождя (видео)

Укладка мешков с инертными материалами. Фото: МЧС РК

В Шымкенте из-за продолжающихся обильных осадков и таяния снега улицы залило водой. В работах по откачке воды с тротуаров и проезжей части задействованы больше 170 человек, сообщает официальный Telegram-канал МЧС РК.

Последние несколько дней в третьем мегаполисе Казахстана идут дожди, иногда - снег с дождем. Обильные осадки привели к тому, что улицы города залило водой.

Как сообщили в МЧС, для недопущения затопления дворов и жилых домов в микрорайонах города ведутся работы по откачке воды и выкладке мешков с инертным материалом.

В работах по откачке воды задействовано 87 единиц техники, 65 мотопомп, 173 человека личного состава.

Мотопомпа. Фото: МЧС РК

В целом рабочие уже откачали 2508 кубических метров воды и выложили 800 мешков с инертным материалом, сообщили в министерстве.

Между тем, согласно данным на официальном сайте РГП "Казгидромет", завтра и послезавтра, 18 и 19 февраля, в Шымкенте ожидается погода без осадков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009917-ulitsy-shymkenta-zalilo-vodoy-iz-za-silnogo-dozhdya-video/