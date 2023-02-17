Сотрудника Антикора уволили и лишили звания после скандального видео

Погоня. Кадр из видео: соцсети

Старшего офицера Межрайонного управления по противодействию коррупции по Жезказганскому региону уволили за совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения и попытку побега от полиции. Также его лишили звания, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на руководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области Мурата Тюлеубаева.

"Проведено служебное расследование. Все факты подтвердились. Была проведена комиссия по результатам служебного расследования. Он был уволен по отрицательным мотивам из органов Антикоррупционной службы с лишением звания", - сообщил руководитель Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Карагандинской области Мурат Тюлеубаев.

Напомним, ранее в социальных сетях распространялось видео полицейской погони, предположительно, за сотрудником Антикора, снятое в Жанааркинском районе.

На кадрах водитель сначала пытался оторваться от стражей порядка, столкнулся с другой машиной, но продолжил движение, а потом при задержании отказался проходить медицинское освидетельствование на наличие алкоголя.

Позже в Антикоррупционной службе подтвердили, что "герой" ролика является сотрудником их ведомства по Жезказганскому региону.

Здесь добавили, что административные материалы в отношении Кудикенова были переданы в суд Жанааркинского района по следующим статьям КоАП РК: ч.3 ст.608, ч.2 ст.611 и ч.1 ст.613.

После инцидента разгорелся скандал вокруг устроившего погоню за сотрудником Антикора экипажа патрульной полиции. Стражей порядка, задержавших антикоровца, освободили от занимаемых должностей. Один из полицейских записал видеообращение.

В ДП Карагандинской области пояснили, что правоохранителей освободили от занимаемых должностей из-за распространения в Сети видеозаписей с жетона, которые являются доказательством и не подлежат распространению. Также в ведомстве подчеркнули, что освобождение от занимаемой должности не является увольнением.

Согласно ч.3 ст.608 КоАП РК управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, а равно передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения, повлекшее причинение потерпевшему вреда здоровью, не имеющие признаков уголовно наказуемого деяния, или повреждение транспортных средств, грузов, дорожных и иных сооружений либо иного имущества, влечет административный арест на двадцать суток и лишение права управления транспортным средством сроком на семь лет.

В соответствии с ч.2 ст.611 КоАП РК оставление водителем в нарушение правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия, участником которого он являлся, влечет штраф в размере пятидесяти месячных расчетных показателей либо лишение права управления транспортными средствами на срок один год.

А на основании ч.1 ст.613 КоАП РК невыполнение законного требования сотрудника органов внутренних дел (полиции), военной полиции (исключительно лицом, управляющим транспортным средством органов национальной безопасности, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований Республики Казахстан), органов транспортного контроля на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан об остановке транспортного средства влечет штраф в размере сорока месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до трех суток.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009876-sotrudnika-antikora-uvolili-i-lishili-zvaniya-posle-skandalnogo-video/