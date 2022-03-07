Полицейских лишили должностей после погони за сотрудником Антикора в Карагандинской области

Кадр из видео: соцсети

В Карагандинской области разгорается скандал вокруг устроившего погоню за сотрудником Антикора экипажа патрульной полиции. Полицейских, задержавших антикоровца, освободили от занимаемой должности за распространение видео с жетона. Один из полицейских записал видеообращение. Ситуацию прокомментировали в пресс-службе ДП Карагандинской области, передает корреспондент NUR.KZ.

Свое обращение сотрудник отдела полиции Жанааркинского района Жанабек Жумабек адресовал президенту страны Касым-Жомарту Токаеву и главе МВД Марату Ахметжанову.

В видеообращении полицейский уверяет, что честно выполнял свои служебные обязанности и работал в отделе полиции с 2019 года.

"Сотрудник Антикорупционной службы, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, совершил ДТП и скрылся с места. Когда его остановили, он отказался дуть в прибор, измеряющий уровень алкоголя. Также он пытался запугать сотрудников и материл их. Это записано на видео.

После этого он сдал кровь, где было доказано алкогольное опьянение средней степени. Но вышестоящее руководство потребовало, чтобы мы не составляли протокол и списали в номенклатурное дело.

Мы не стали скрывать случившееся и довели до вышестоящего руководства. После этого меня и напарника незаконно освободили от занимаемой должности. Прошу разобраться в ситуации и восстановить справедливость", - заявил в своем видеообращении полицейский.

Также полицейский добавил, что лишь выполнял свой долг. А сотрудник Антикоррупционной службы, с его слов, якобы так до сих пор и не понес наказания.

В пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области прокомментировали видеообращение полицейского.

В ведомстве отметили, что полицейских освободили от занимаемых должностей из-за распространения в Сети видеозаписей с жетона, которые являются доказательством и не подлежат распространению.

Также в полиции подчеркнули, что освобождение от занимаемой должности не является увольнением.

"В отношении сотрудников отдела полиции Жанааркинского района проведено служебное расследование из-за распространения записи с видеожетона, являющегося служебным материалом и доказательством по административному производству, и нарушения этики государственного служащего, выразившегося в употреблении ненормативной лексики.

По результатам расследования экипаж патрульной полиции освобожден от занимаемой должности в порядке дисциплинарного взыскания. Помимо данных сотрудников освобождены от занимаемых должностей и их непосредственные руководители", - сообщили в ведомстве.

По данным пресс-службы полиции, административный материал в отношении задержанного сотрудника Антикора уже направлен в суд для принятия процессуального решения.

Также комментарий в воскресенье распространил и Антикор. В своем официальном Telegram-канале ведомство подтвердило, что в отношении их сотрудника проводится служебное расследование.

"В соответствии с приказом председателя агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции, Департаментом собственной безопасности агентства проводится служебное расследование по факту неправомерных действий старшего офицера Межрайонного управления по противодействию коррупции по Жезказганскому региону ДАПК по Карагандинской области Кудикенова Д. Т.", - сообщили в Антикоре.

Сообщается, что в настоящее время судом Жанааркинского района Карагандинской области рассматриваются административные материалы в отношении Кудикенова Д. Т. по следующим статьям административного кодекса:

ч. 3 ст. 608 (совершение ДТП в состоянии алкогольного опьянения);

ч. 2 ст. 611 (оставление места ДТП);

ч. 1 ст. 613 (неподчинение законным требованиям сотрудников полиции по остановке транспортного средства).

В Антикоре добавили, что с 7 февраля 2022 года по настоящее время Кудикенов находится на больничном с диагнозом "пневмония". А потому расследование в отношении него было временно приостановлено.

"В этой связи, в соответствии с п. 4 ст. 58 Закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе", служебное расследование в отношении Кудикенова Д. Т. приостановлено.

После выхода его на работу служебное расследование будет возобновлено и принято соответствующее решение в отношении Кудикенова Д. Т.", - добавили в Антикоре.

Напомним, ранее сообщалось, что в Жанааркинском районе на видео попала погоня за предположительно нетрезвым сотрудником антикора. На видео был запечатлен момент погони, задержания нарушителя, и его отказа дуть в алкотестер.

В пресс-службе ДП Карагандинской области сообщали, что задержанный накануне был замечен в кафе, куда по вызову прибыли сотрудники полиции. Увидев стражей порядка, он повел себя подозрительно, быстро сел в машину и пытался скрыться. Во время погони он совершил столкновение с другим авто и не остановился. Позже он все же был задержан. Но при задержании отказался дуть в прибор, измеряющий уровень алкоголя, и решил сдать кровь.

В Департаменте по противодействию коррупции Карагандинской области заявляли, что в отношении старшего офицера Межрайонного управления по противодействию коррупции по Жезказганскому региону проводится служебное расследование. Проверялась его причастность к совершению административного правонарушения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1959651-politseyskih-lishili-dolzhnostey-posle-pogoni-za-sotrudnikom-antikora-v-karagandinskoy-oblasti/