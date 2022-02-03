Полицейская погоня за "сотрудником Антикора" попала на видео в Карагандинской области

Кадр из видео: соцсети

В соцсетях распространяют видео погони за "сотрудником Антикора" в Карагандинской области. Информацию прокомментировали в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

Распространяемые в социальных сетях кадры вызвали резонанс.

В описании к ним говорится, что к событиям причастен сотрудник Антикоррупционной службы по Карагандинской области, который якобы был в нетрезвом состоянии, совершил ДТП и пытался скрыться от погони, а после задержания отказывался пройти проверку на алкогольное опьянение.

В Антикоррупционной службе по Карагандинской области пока ситуацию не прокомментировали.

Однако по поводу видео высказались в департаменте полиции региона. В ведомстве сообщили, что погоня за, предположительно, нетрезвым водителем действительно была снята в Жанааркинском районе. Она произошла ночью 30 января.

"В отдел полиции обратилась 55-летняя женщина. Она сообщила, что в одном из кафе происходит конфликт между посетителями. Вскоре на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа.

В ходе разбирательства один из клиентов увеселительного заведения, по предварительным данным, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вышел на улицу, сел в салон автомобиля Hyundai Sonata и скрылся.

Поведение неизвестного вызвало подозрение, полицейские начали преследовать транспортное средство, которое в ходе погони столкнулось с другой машиной, но продолжило движение", - рассказали в пресс-службе ведомства.

В результате погони полицейские все же задержали водителя. Им оказался 38-летний мужчина.

В ДП региона отметили, что он отказался от освидетельствования, но согласился сдать биоматериал, который направлен на экспертизу. Процессуальное решение будет принято после получения результатов экспертизы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/road-accident/1954468-politseyskaya-pogonya-za-sotrudnikom-antikora-popala-na-video-v-karagandinskoy-oblasti/