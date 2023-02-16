Пропавшая в сентябре прошлого года в Мангистау мать троих детей нашлась

Жания Абдуллаева. Фото: с сайта lada.kz

Волонтеры сообщили о том, что пропавшую в Мангистауской области мать троих детей нашли. Информацию подтвердили в пресс-службе департамента полиции региона, передает корреспондент NUR.KZ.

По данным волонтеров, жительница Бейнеу Жания Абдуллаева утром 29 сентября 2022 года вышла из дома и сказала, что направляется на работу. В тот же день купила билет из Бейнеу до станции Мангистау, после чего перестала выходить на связь. Лишь спустя несколько месяцев стало известно, что мать троих детей нашлась.

Информацию подтвердили в пресс-службе ДП Мангистауской области.

"Да, ее нашел участковый инспектор. Работала в Актау", - пояснили в ведомстве.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мангистауской области без вести пропала мать троих детей. На тот момент ей было 27 лет, сейчас - 28. Жания Абдуллаева ушла из дома в селе Бейнеу 29 сентября 2022 года. Ее поисками занялись полицейские.

Стражи порядка говорят, что при пропаже людей необходимо сразу обращаться в полицию (по месту жительства, но лучше по месту исчезновения человека) и написать заявление. Вне зависимости от того, сколько времени прошло после исчезновения, сотрудники обязаны принять заявление.

С момента регистрации обращения заводятся розыскные дела и организуется комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения пропавших.

Используются служебно-розыскные собаки, устанавливаются причины ухода, куда намеревался идти пропавший, с какой целью, лица, которые последние контактировали с человеком, проводится осмотр последнего места пребывания разыскиваемого, организуется прочесывание местности в районе последнего местонахождения пропавшего, проверяются чердаки домов, канализационные люки и выгребные ямы.

В случае исчезновения в сельской местности проводится проческа лесных массивов, горной зоны, степи, задействуются сотрудники ЧС и водолазы, которыми проводится осмотр водоемов.

По каждому факту безвестного исчезновения граждан к их поискам привлекают максимальное количество сотрудников органов внутренних дел, приданные силы, общественность и волонтеров, а информация о розыске направляется в СМИ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009638-propavshaya-v-sentyabre-proshlogo-goda-v-mangistau-mat-troih-detey-nashlas/