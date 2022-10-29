Мать троих детей пропала в Мангистау

Жания Абдуллаева. Фото: с сайта lada.kz

В Мангистауской области без вести пропала 27-летняя мать троих детей. Жания Абдуллаева ушла из дома еще месяц назад. Об этом сообщили в пресс-службе департамента полиции региона, передает Lada.kz.

Заявление о пропаже написали родители 27-летней Жании Абдуллаевой. Она является матерью троих детей.

По данным ДП Мангистауской области, молодая женщина ушла из дома в селе Бейнеу еще 29 сентября. Сейчас ее разыскивают правоохранители.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшей, стражи порядка просят обращаться по номеру 102.

Напомним, ранее сообщалось, что 13 октября в Экибастузе при загадочных обстоятельствах пропал 34-летний Денис Покотиленко. Он отвел ребенка в детский сад и должен был отправиться на работу, где так и не появился.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1994881-mat-troih-detey-propala-v-mangistau/