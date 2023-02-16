"Лучше, чем тепловизоры": как служебные собаки находят людей под завалами и лавинами, рассказали в МЧС
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Это – Гарик. Он работает в республиканском оперативно-спасательном отряде МЧС РК. Четвероногий сотрудник вместе со своей хозяйкой, кинологом Любовью Ефремовой, спасает людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, передает корреспондент NUR.KZ.
Трагедия, произошедшая в Турции, не оставила равнодушным никого. Не осталась в стороне и наша страна, отправив спасателей на помощь братской республике. Разбирать завалы, спасать раненых и искать погибших турецким коллегам помогают не только ребята из Казахстана, но и специально обученные собаки. Их работа попала на видео, опубликованное МЧС РК. Животные залезают в труднодоступные места, куда человек бы не смог протиснуться.
Для четвероногих спасателей это первый опыт работы на завалах после землетрясения. Для некоторых сотрудников – уже нет: казахстанцы и в 1999 году оказывали аналогичную помощь в турецком Измите. Именно тогда по примеру Швейцарии решили и у нас вводить собак в отряд спасателей.
Главный спасатель, специалист кинологического отделения Любовь Ефремова пришла в РОСО в 2014 году. Сегодня она не мыслит своей жизни без своих хвостатых напарников. Работает она как с личным питомцем – 5-летним Гариком, так и с местными собаками.
Гарик участвует в поисково-спасательных работах, тренируется на базе, а в свободное время принимает участие в различных соревнованиях.
"Других собак я тоже стараюсь вывозить, беру домой для социализации. Мы с ними – одно целое, бывало так, что собаки не раз меня спасали", – делится Любовь.
Конечно, не каждый пес может стать спасателем. Приобретая щенков, кинологи тщательно проверяют их: у кутят не должно быть агрессии, фобий, они должны быть физически здоровы. Список пород, которые подходят для такой работы, ограничен – лабрадор и малинуа. Гарик – бордер-колли, но эта порода – редкость в этой службе.
"Лабрадор – это собака-компаньон, у нее хорошо развито чутье, она лояльна к людям, не имеет агрессии, но ей немного тяжело в горной системе. Тем не менее мы все равно ходим в горы, отрабатываем. Бельгийская овчарка, или малинуа – служебная собака с хорошо развитым чутьем и физической формой. Но с ней нужна большая работа из-за возможной агрессии", – делится кинолог.
Агрессию "убирают" с помощью дрессировки еще в щенячьем возрасте, пресекая все возможные поползновения.
"Собака готовится минимум два года. Начинаем с малого – "разлайка". Щенок должен научиться лаять, когда находит человека. После этого следует этап убегания, поиск статиста. Затем – уже "закрытые" поиски, когда мы закапываем статиста. По окончании обучения собаки проходят аттестацию, после чего допускаются к работе. Происходит это к 3-4 годам. Собака работает до 8 лет, затем, если состояние здоровья позволяет, то она продолжает нести службу, если нет – уходит на покой", – говорит Любовь.
Собаки-"пенсионеры" остаются на базе РОСО либо их забирают спасатели домой.
Бордер-колли, по словам Любови, – очень выносливая собака. Но со своим характером.
"Гарику достаточно пяти минут, чтобы восстановиться. Он очень умный, сам предлагает иногда какие-то решения. Очень любит работать, если сидит – скучает. Собака-работяга. Недоверчив к людям: кого-то он признает сразу, кого-то – позже; гладить его первым нельзя – нужно подождать, пока он сам подойдет", – рассказывает спасатель.
Гарик – очень скоростной, Любовь говорит, что все команды он выполняет очень быстро. Действительно, снимая дрессировку собаки, мы отмечаем, что питомец постоянно находится "на старте"; даже сидит он всегда будучи готовым сорваться с места. Гарик – к слову, его полное имя – Габриэль – любит играть и тренировки воспринимает как очередное развлечение.
Но стоит хозяйке надеть на ошейник колокольчики – маленький ритуал, свидетельствующий о начале серьезной работы – как пес буквально преображается.
"Где люди?" – эта фраза становится отправной точкой для Гарика. Собака знает, что его задача – найти человека где бы он ни был: оказался бы заваленным толстым слоем снега после лавины или просто заблудился в горах. Как только четвероногий поисковик находит человека, он обозначает свое достижение лаем, чтобы спасатели скорее обнаружили его.
"У собак сильно развито чутье, они на поверхности чувствуют тепло человека, оказавшегося под лавиной или завалами; причем гораздо лучше, чем тепловизоры. К тому же, тепловизор реагирует только на живого человека, тогда как собаки находят и тела", – делится Любовь.
Кинолог отмечает, что некоторые собаки сразу "включают" нюх для поиска, другим – нужно предварительно осмотреться, прежде чем начинать поиски по запаху.
Собаки, конечно, делают большую работу в чрезвычайных ситуациях. Но они не застрахованы от ранений и даже гибели. К примеру, собака МЧС Мексики недавно погибла в Турции, когда на нее обрушился завал. К тому же, они могут получить раны лап из-за стекол, осколков бетона и проволоки на местах разрушений.
Но и в алматинских горах достаточно опасностей: это и острые камни, и риск стереть подушечки лап от долгого поиска пропавших, и опасность получить обморожение зимой. Рискуя собственным здоровьем и жизнью, сотрудники РОСО и их четвероногие помощники спасают людей из разных ситуаций и в любом месте.
Турецкая трагедия дала колоссальный опыт и человеку, и собаке, который, хочется верить, никогда больше не пригодится на практике.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009534-luchshe-chem-teplovizory-kak-sluzhebnye-sobaki-nahodyat-lyudey-pod-zavalami-i-lavinami-rasskazali-v-mchs/