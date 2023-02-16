"Лучше, чем тепловизоры": как служебные собаки находят людей под завалами и лавинами, рассказали в МЧС

Любовь с Гариком. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Это – Гарик. Он работает в республиканском оперативно-спасательном отряде МЧС РК. Четвероногий сотрудник вместе со своей хозяйкой, кинологом Любовью Ефремовой, спасает людей, оказавшихся в чрезвычайной ситуации, передает корреспондент NUR.KZ.

Трагедия, произошедшая в Турции, не оставила равнодушным никого. Не осталась в стороне и наша страна, отправив спасателей на помощь братской республике. Разбирать завалы, спасать раненых и искать погибших турецким коллегам помогают не только ребята из Казахстана, но и специально обученные собаки. Их работа попала на видео, опубликованное МЧС РК. Животные залезают в труднодоступные места, куда человек бы не смог протиснуться.

Для четвероногих спасателей это первый опыт работы на завалах после землетрясения. Для некоторых сотрудников – уже нет: казахстанцы и в 1999 году оказывали аналогичную помощь в турецком Измите. Именно тогда по примеру Швейцарии решили и у нас вводить собак в отряд спасателей.

Любовь Ефремова. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Главный спасатель, специалист кинологического отделения Любовь Ефремова пришла в РОСО в 2014 году. Сегодня она не мыслит своей жизни без своих хвостатых напарников. Работает она как с личным питомцем – 5-летним Гариком, так и с местными собаками.

Гарик участвует в поисково-спасательных работах, тренируется на базе, а в свободное время принимает участие в различных соревнованиях.

Гарик во время тренировки. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Других собак я тоже стараюсь вывозить, беру домой для социализации. Мы с ними – одно целое, бывало так, что собаки не раз меня спасали", – делится Любовь.

Конечно, не каждый пес может стать спасателем. Приобретая щенков, кинологи тщательно проверяют их: у кутят не должно быть агрессии, фобий, они должны быть физически здоровы. Список пород, которые подходят для такой работы, ограничен – лабрадор и малинуа. Гарик – бордер-колли, но эта порода – редкость в этой службе.

Гарик с Любовью во время тренировки. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"Лабрадор – это собака-компаньон, у нее хорошо развито чутье, она лояльна к людям, не имеет агрессии, но ей немного тяжело в горной системе. Тем не менее мы все равно ходим в горы, отрабатываем. Бельгийская овчарка, или малинуа – служебная собака с хорошо развитым чутьем и физической формой. Но с ней нужна большая работа из-за возможной агрессии", – делится кинолог.

Гарик. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Агрессию "убирают" с помощью дрессировки еще в щенячьем возрасте, пресекая все возможные поползновения.

"Собака готовится минимум два года. Начинаем с малого – "разлайка". Щенок должен научиться лаять, когда находит человека. После этого следует этап убегания, поиск статиста. Затем – уже "закрытые" поиски, когда мы закапываем статиста. По окончании обучения собаки проходят аттестацию, после чего допускаются к работе. Происходит это к 3-4 годам. Собака работает до 8 лет, затем, если состояние здоровья позволяет, то она продолжает нести службу, если нет – уходит на покой", – говорит Любовь.

Собаки-"пенсионеры" остаются на базе РОСО либо их забирают спасатели домой.

Гарик во время тренировки. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Бордер-колли, по словам Любови, – очень выносливая собака. Но со своим характером.

"Гарику достаточно пяти минут, чтобы восстановиться. Он очень умный, сам предлагает иногда какие-то решения. Очень любит работать, если сидит – скучает. Собака-работяга. Недоверчив к людям: кого-то он признает сразу, кого-то – позже; гладить его первым нельзя – нужно подождать, пока он сам подойдет", – рассказывает спасатель.

Гарик – очень скоростной, Любовь говорит, что все команды он выполняет очень быстро. Действительно, снимая дрессировку собаки, мы отмечаем, что питомец постоянно находится "на старте"; даже сидит он всегда будучи готовым сорваться с места. Гарик – к слову, его полное имя – Габриэль – любит играть и тренировки воспринимает как очередное развлечение.

Гарик лает, найдя человека под снегом. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Но стоит хозяйке надеть на ошейник колокольчики – маленький ритуал, свидетельствующий о начале серьезной работы – как пес буквально преображается.

"Где люди?" – эта фраза становится отправной точкой для Гарика. Собака знает, что его задача – найти человека где бы он ни был: оказался бы заваленным толстым слоем снега после лавины или просто заблудился в горах. Как только четвероногий поисковик находит человека, он обозначает свое достижение лаем, чтобы спасатели скорее обнаружили его.

Собака и спасатель обнаружили человека под снегом. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"У собак сильно развито чутье, они на поверхности чувствуют тепло человека, оказавшегося под лавиной или завалами; причем гораздо лучше, чем тепловизоры. К тому же, тепловизор реагирует только на живого человека, тогда как собаки находят и тела", – делится Любовь.

Кинолог отмечает, что некоторые собаки сразу "включают" нюх для поиска, другим – нужно предварительно осмотреться, прежде чем начинать поиски по запаху.

Собаки, конечно, делают большую работу в чрезвычайных ситуациях. Но они не застрахованы от ранений и даже гибели. К примеру, собака МЧС Мексики недавно погибла в Турции, когда на нее обрушился завал. К тому же, они могут получить раны лап из-за стекол, осколков бетона и проволоки на местах разрушений.

Любовь с Гариком. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Но и в алматинских горах достаточно опасностей: это и острые камни, и риск стереть подушечки лап от долгого поиска пропавших, и опасность получить обморожение зимой. Рискуя собственным здоровьем и жизнью, сотрудники РОСО и их четвероногие помощники спасают людей из разных ситуаций и в любом месте.

Турецкая трагедия дала колоссальный опыт и человеку, и собаке, который, хочется верить, никогда больше не пригодится на практике.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2009534-luchshe-chem-teplovizory-kak-sluzhebnye-sobaki-nahodyat-lyudey-pod-zavalami-i-lavinami-rasskazali-v-mchs/