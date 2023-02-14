Расчищающего снег акима на тракторе сняли на видео в Атырауской области

Узакбай Байзуллин. Кадр из видео: Айболат Урынбасаров/Facebook

Аким Дамбинского сельского округа Атырауской области Узакбай Байзуллин сел за трактор и стал сам чистить снег на улицах. Его сняли на видео местные жители и выложили запись в социальных сетях.

Пользователей восхитил аким сельского округа, который сел за трактор и сам стал расчищать улицы в Дамбе.

"Браво!", "Наконец-то в 38 лет я впервые увидел работающего человека из акимата", "Красавчик", "Вот что значит живет с народом! Большой пример остальным акимам", - пишут комментаторы.

Правда, некоторые посчитали, что чиновника могли снять на камеру специально.

"Мне кажется, что это не показуха, а просто настоящие действия акима", - парировали им.

Сам аким Дамбинского сельского округа МИА "Казинформ" пояснил, что его удивило такое внимание. Он считает, что ничего необычного не делал.

По словам Узакбая Байзуллина, он не является профессиональным трактористом, однако водительский стаж у него большой.

"Навыки вождения трактора я приобрел еще в детстве, когда мой брат работал в колхозе трактористом. Да и позже иногда водил трактор. Вот эти навыки мне пригодились, когда после снегопада мы с односельчанами самостоятельно начали расчищать занесенные снегом дороги в Дамбе. Периодически сам садился за руль. Ну что в этом такого?" - задается вопросом чиновник.

Он добавил, что село помощи у областного центра по расчистке снега не просило. Жители сами убирают улицы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Атырау и регионе прошел сильный снегопад. В результате сразу несколько микрорайонов и ближайших к городу сел остались без электричества, а на участках республиканских трасс ограничили движение общественного транспорта.

В связи с аномальной погодой в учебных заведениях школьники и студенты были переведены на дистанционное обучение. В Атырау началась массовая уборка снега. Очищали и подъездные пути к селам Дамба, Талкайран и Еркинкала.

По данным "Казгидромета", ночью и утром 14 февраля на севере и западе Атырауской области ожидались туман и гололед. Днем на западе и юго-востоке региона - низовая метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный днем на западе и юге-востоке области 15-20 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009326-raschischayuschego-sneg-akima-na-traktore-snyali-na-video-v-atyrauskoy-oblasti/