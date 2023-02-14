Правила приема в казахстанские вузы изменили ради студентов из Турции

Лекция в университете. Фото: Stefani Reynolds/Bloomberg via Getty Images

Министр науки и высшего образования в кулуарах кабмина рассказал, на какую помощь могут рассчитывать обучающиеся в Турции казахстанские студенты, передает корреспондент NUR.KZ.

Саясат Нурбек отметил, что Миннауки и высшего образования находится в тесном сотрудничестве с Министерством иностранных дел РК.

"Мы готовы принять наших граждан, наших кандасов, казахстанских студентов, обучающихся за рубежом и оказавшихся в сложной ситуации, в том числе обучающихся в Турции", – заявил он.

По его словам, для этого ведомство изменило правила приема.

"Раньше их переводили только между сессиями или во время летних каникул, а теперь наши вузы готовы принять их в сложных ситуациях", – пояснил министр.

Ранее министерство уже сообщало о готовности казахстанских университетов принять на обучение казахстанцев и кандасов из Турции.

Тогда же сообщалось, что в Турции, где недавно произошла серия разрушительных землетрясений, обучается более 8 тысяч казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009311-pravila-priema-v-kazahstanskie-vuzy-izmenili-radi-studentov-iz-turtsii/