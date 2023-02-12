Метель, гололед и сильный ветер: штормовое предупреждение объявили в нескольких регионах Казахстана

Дождевая вода и гололедица. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики предупредили жителей некоторых регионов Казахстана об ухудшении погодных условий - объявлено штормовое предупреждение, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

13 февраля на севере, юге Атырауской области ожидается туман и гололед.

Предстоящей ночью на западе, а также в понедельник днем на западе, юге и в центре Мангистауской области прогнозируют гололед. Ветер юго-восточный, на юго-западе области днем порывы 15-18 м/с.

13-14 февраля на юге, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед. Ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, на юго-западе, северо-востоке области, в горных районах 15-20, порывы до 23 м/с.

В понедельник на западе и севере Западно-Казахстанской области возможна метель. Днем на западе, севере области прогнозируют гололед. Ветер юго-западный на севере, западе области порывы 15-20 м/с.

Отметим, что жителей Алматинской области предупредили об угрозе подтопления из-за осадков и повышения температуры.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009072-metel-gololed-i-silnyy-veter-shtormovoe-preduprezhdenie-obyavili-v-neskolkih-regionah-kazahstana/