Водителям в Астане могут разрешить ездить по автобусным полосам

Водитель. Иллюстративное фото: pexels.com

Водителям автомобилей в Астане могут разрешить ездить по автобусным полосам в определенные дни. Голосование за соответствующую идею продлится до 27 февраля, сообщается на официальном сайте акимата Астаны.

В Астане рассматривается возможность движения автомобилистов по выделенным полосам для общественного транспорта вне часов пик и по выходным дням.

Соответствующее голосование по этой ссылке запустили для жителей столицы. Оно продлится с 10 по 27 февраля.

Отмечается, что пилотный проект уже внедрили по проспекту Абылай хана на участке от улицы Пушкина до улицы Манаса. Здесь вне часов пик обычный автотранспорт может передвигаться по автобусной полосе.

При этом автомобилям запрещается передвигаться по Bus Lane в утренний – с 07:30 до 09:30 – и в вечерний – с 17:00 до 20:00 – часы пик.

Напомним, в августе прошлого года уже поднимался вопрос о том, стоит ли разрешить столичным водителям ездить по автобусной полосе в определенные дни. Против этого выступили в CTS (компания-перевозчик).

На сайте City Transportation Systems (CTS) говорится, что проект "Bus Lane" реализуется в Астане с 2015 года. Подразумевает собой специальную выделенную полосу на улицах города, предназначенную для беспрепятственного движения общественного транспорта.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2009001-voditelyam-v-astane-mogut-razreshit-ezdit-po-avtobusnym-polosam/