Разрешить ездить по автобусной полосе всем водителям могут в Нур-Султане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Столичным водителям могут разрешить ездить по автобусной полосе вне часов пик. В CTS высказались против такого нововведения, отмечая, что это может снизить эффективность движения общественного транспорта. Об этом сообщается в официальном Instagram-аккаунте компании.

CTS сообщила, что в Нур-Султане сейчас рассматривается вопрос о том, чтобы разрешить передвигаться по Bus Lane всем участникам дорожного движения вне часов пик.

Представители компании подчеркнули, что если подобное решение будет принято, то время ожидания автобусов может в разы увеличиться. При этом, как утверждают специалисты, автобусов и водителей в столице и так не хватает.

"Сегодня в столице Bus Lane внедрен на 27 участках улиц, общей протяженностью 72,4 километра.

Эффективность движения общественного транспорта по Bus Lane достигает 25%, в том числе время в пути сократилось на 10 минут", – заявили в CTS.

Отмечается также, что выделенная полоса создает беспрепятственное движение для спецтранспорта (скорая помощь, пожарные службы и т.д.). Время их приезда также значительно сократилось.

"И, конечно, логичный вопрос: зачем нужно разрешать личному транспорту ездить вне часов пик, если в это время пробок нет?" – добавили в компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1984790-razreshit-ezdit-po-avtobusnoy-polose-vsem-voditelyam-mogut-v-nur-sultane/