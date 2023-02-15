С какими трудностями столкнется Алматы в случае сильного землетрясения, предположил политолог

Вид на Алматы. Фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Чуть меньше чем за месяц до разрушительных землетрясений в Турции и Сирии казахстанский политолог Досым Сатпаев опубликовал на своем YouTube-канале AuditiriumQZ видео об угрозе землетрясений в Алматы. Политолог обсудил с экономистом Касымханом Каппаровым экономические и политические угрозы, которые может нести стихия, передает корреспондент NUR.KZ.

Досым Сатпаев напомнил, что в истории Алматы было два разрушительных землетрясения: в 1887 и 1910 годах. Но, по его словам, они не идут ни в какое сравнение с тем, что может произойти в городе с населением более двух миллионов человек.

"Недавно увидел прогнозы сейсмологов, что в случае разрушительного землетрясения в Алматы могут погибнуть до 100 тысяч человек, а число раненых предположительно составит около 400 тысяч человек. Будет разрушено до 60% зданий. Хотя возможно, это слишком оптимистичные прогнозы и все может быть гораздо хуже", — заявил Сатпаев.

При этом политолог предположил, что власти Казахстана совсем не готовы к такому событию.

"Как показали кризисные ситуации, власть не умеет быстро и эффективно работать в условиях любого форс-мажора. Это значит, что в случае землетрясения, живые будут завидовать мертвым. Так как им придется спасать свою жизнь самим, не рассчитывая на быструю и грамотную помощь от государства.

Поэтому основной проблемой для властей в случае землетрясения будут не погибшие, а выжившие, у которых возникнут завышенные требования к Астане по быстрому и эффективному решению всех проблем. Ведь кормить обещаниями людей, многим из которых уже нечего терять, чревато серьезным социальным взрывом. Маловероятно, что государство готово к миграционным потокам, которые могут возникнуть при сильном землетрясении", — сказал Сатпаев.

Досым Сатпаев. Фото: facebook.com/dosyms

Вместе с экономистом Касымханом Каппаровым Сатпаев попробовал смоделировать, что может произойти в Алматы в случае разрушительного землетрясения.

"Алматы – это 20% ВВП страны. Каждый пятый тенге или создается в Алматы, или регистрируется здесь. Объем оказываемых услуг и товаров составляет 1/5 всей республики. Валовой региональный продукт Алматы больше, чем Атырауской области, которая качает нефть. И даже больше, чем столицы.

Это также экономический центр страны. Здесь сосредоточены все финансы, услуги, очень много международных компаний, их региональные азиатские офисы. Поэтому возможное землетрясение — это риск не только для нашей страны, но и для всей Центральной Азии. Под угрозой два миллиона экономически активного квалифицированного населения", — сказал Каппаров.

По словам экономиста, первой проблемой, которая возникнет сразу после землетрясения, является элементарное перемещение людей.

"Первой проблемой будет вывезти выживших. Алматы зажат с трех сторон. Будут огромные пробки. Город окажется закрыт. В этой ситуации не иметь хорошего плана электричек для переброса населения – странно", — заявил Каппаров.

По словам экономиста, в этой связи также на первый план выходит необходимость выстраивания экономического коридора "Алматы-Бишкек".

"Самая большая поддержка в случае землетрясения, придет не из казахстанских городов, а из Бишкека. Просто потому, что это географически близкий город. Также Бишкек имеет большой больничный фонд и отели, куда могут уехать алматинцы.

Два миллиона человек не поедут в Кунаев. Тараз и Шымкент находятся слишком далеко, чтобы туда добраться. Поэтому выстраивание экономического коридора "Алматы-Бишкек"— это одно из направлений, которое нужно развивать для снижения рисков землетрясения", — заявил Каппаров.

Алматы. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Касымхан Каппаров отмечает, что землетрясение сильно скажется на экономическом развитии Казахстана в целом и бизнесе в частности. В Алматы зарегистрировано порядка 100 тысяч юридических лиц. У всех у них есть контрагенты. Множество деловых связей будет нарушено. Кризис коснется и банковской сферы, поскольку большинство банков Казахстана имеют головной офис именно в Алматы.

Кроме того, выжившим нужна будет финансовая поддержка и государству нужно определить, из каких средств она будет выделена.

"На мой взгляд, на случай крупной катастрофы такого масштаба будут выделены средств из Нацфонда, где аккумулируются деньги от продажи нефти. Технически это можно сделать за один день. Все регулируется указами президента. Президент подпишет указ, деньги выделят.

Но есть еще одна актуальная проблема. Как обеспечить правильное использование денег? Иногда просто из-за некомпетентности тех, кто будет заниматься распределением, что-то может пойти не так. Ведь даже сейчас допускается недоосвоение бюджета. Мы даже сейчас не знаем, как будут возмещать ущерб людям из Экибастуза. А что будет, если случится катастрофа в 20 раз сильнее? Скорее всего, все будет планироваться "на коленке". Но это не государственный подход. Считаю, что нужно прописать топ-10 рисков и двигаться по ним. Сейчас план развития Алматы, к сожалению, не содержит риск-менеджмента", — сказал Каппаров.

В связи с вышеизложенным, редакция NUR.KZ решила обратиться в Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана, чтобы задать вопросы, которые беспокоят многих алматинцев. Выдержит ли Алматы последствия разрушительного землетрясения, что делает МЧС РК для того, чтобы подготовиться к возможным сильным подземным толчкам и насколько службы экстренного реагирования готовы к возможному ЧП? Ответы профильного ведомства можно прочитать в нашем материале.

Напомним, что 6 февраля на юго-востоке Турции произошло разрушительное землетрясение магнитудой 7,5, повлекшее за собой человеческие жертвы. Подземные толчки затронули 10 провинций Турции, в которых проживает порядка 13,5 млн человек. Землетрясения также затронули соседнюю Сирию.

По последним данным число погибших превысило 40 тысяч человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008887-s-kakimi-trudnostyami-stolknetsya-almaty-v-sluchae-silnogo-zemletryaseniya-predpolozhil-politolog/