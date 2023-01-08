Поезд "Тальго" между Алматы и Петропавловском сократит рейсы в два раза

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Количество рейсов поезда "Тальго" из Алматы в Петропавловск и обратно временно сократится, об этом сообщается на официальном сайте АО "Пассажирские перевозки".

Как сообщили в компании, поезда №105/106 сообщением "Алматы-2 – Петропавловск" в период с 14 января по 6 марта будет курсировать через день. В компании уточнили, что это связано с проведением ремонтных работ состава "Тальго".

Отметим, что до этого поезда "Тальго" между Алматы и Петропавловском курсировали каждый день.

Теперь же поезд будет курсировать по следующему графику:

из Алматы в январе месяце - по нечетным, в феврале/марте - по четным числам;

из Петропавловска в январе месяце - по четным, в феврале/марте - по нечетным числам.

"Пассажирам, ранее оформившим проездные документы на отмененные рейсы, будет произведен полный возврат стоимости билета согласно правилам перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа и почтовых отправлений ж/д транспортом. Национальный перевозчик приносит извинения за доставленные неудобства", - говорится в сообщении компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004545-poezd-talgo-mezhdu-almaty-i-petropavlovskom-sokratit-reysy-v-dva-raza/