"Выглядит как колхоз": акима Астаны спросили, когда благоустроят набережную

Астана. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На встрече с жителями района Байконур в Астане аким столицы ответил на вопрос, когда набережная будет выглядеть лучше – спрашивая об этом у главы города, астанчанин назвал территорию вдоль реки "колхозной", передает корреспондент NUR.KZ.

Один из астанчан заявил акиму Женису Касымбеку, что набережная на участке от реки Акбулак до Триатлон парка находится в ужасном состоянии.

"Там постоянно торчат провода, раскопана брусчатка, вандализм. Можно ли в этом году по поручению президента этот участок набережной благоустроить. Жители района также просят пляж в этой части набережной. В самом центре столицы золотой квадрат выглядит как колхоз", – заявил житель столицы.

Касымбек ответил, что набережную Астаны значительно благоустроят уже в этом году.

"По набережной, действительно, есть поручение главы государства. По набережной планируется не только тот участок, о котором вы сказали, в целом набережная будет значительно благоустроена. В том числе тот участок и участок, который на спуске с парка Ататюрк", – заявил аким.

Напомним, в конце января Касым-Жомарт Токаев на совещании по развитию Астаны заявил, что набережной в столице уделяется мало внимания – он предложил обустроить ее по примеру Казани, где, по его мнению, красивые набережная, улицы и парки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008753-vyglyadit-kak-kolhoz-akima-astany-sprosili-kogda-blagoustroyat-naberezhnuyu/