"Побудьте с нами месяцок": Досаев пригласил пенсионера на госслужбу

Ерболат Досаев. Фото: акимат Алматы

Аким Алматы Ерболат Досаев пригласил на госслужбу жителя Бостандыкского района в ответ на жалобу мужчины о том, что он не может попасть на прием к чиновникам, передает корреспондент NUR.KZ.

Во время встречи акима с населением Бостандыкского района один из жителей пожаловался, что не может попасть на прием к чиновникам из-за того, что те часто находятся на выездах. Он попросил акима дать подчиненным поручение работать, "а не сидеть в кабинетах".

"Люди работают по 16 часов без выходных. Давайте не будем голословными. Я приглашаю вас на госслужбу, вместе с нами побудьте месяцок и посмотрите, как мы работаем", – заявил Досаев.

В ответ на это мужчина заявил, что является пенсионером.

Аким между тем отметил, что его заместители принимают население.

"Я могу сказать так: в городе не так много госслужащих, но все они стараются работать честно и много за ту оплату, которая есть. Я своих работников в обиду не дам", – сказал аким.

Напомним, сегодня Ерболат Досаев рассказал когда и где появится первая многоярусная парковка в Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2008717-pobudte-s-nami-mesyatsok-dosaev-priglasil-pensionera-na-gossluzhbu/